¿Nuevo feriado en noviembre por la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué se sabe hasta ahora

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y, en medio de las especulaciones sobre un feriado durante su gira por el país, la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva presentó un proyecto de ley para declarar no laborable el lunes, martes y miércoles en los que el sumo pontífice estará en el territorio argentino.

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Cómo es el proyecto que busca establecer feriados por la visita del Papa

El proyecto busca establecer, de manera excepcional, los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 como días no laborables en toda la Argentina. La legisladora argumentó que se trata del primer viaje del Papa a Sudamérica y lo describió como un "hecho histórico" para el país. La iniciativa de Selva fue presentada el pasado 14 de septiembre y girada a las comisiones de Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto.

El proyecto busca declarar como días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre

Entre sus argumentos, la legisladora señaló que la gira de León XIV tiene gran relevancia religiosa y política, al ser el jefe de Estado del Vaticano. Además, recordó que se espera que sea una convocatoria multitudinaria en todo el país. "La visita implica un acto que refuerza la fe de millones de argentinos, sino que además resulta una situación extraordinaria toda vez que es un evento al que acudirán, con total seguridad, millones de feligreses tanto de nuestro país como de otras regiones de nuestro continente", señaló.

En ese sentido, lo consideró un acontecimiento de trascendencia histórica, cultural, social y espiritual para Argentina. Especialmente por la carrera de León XIV, que fue misionero más de dos décadas en Perú, lo que le otorgó, según Selva, "una mirada comprometida con las realidades sociales y las aspiraciones de nuestra región".

Además, la diputada señaló que la gira del sumo pontífice por Argentina cobra relevancia en medio de las transformaciones actuales que impone la inteligencia artificial, temática que el líder católico abordó el pasado 15 de mayo al promulgar su primera carta encíclica, Magnifica humanitas. "La presencia del Papa representa una oportunidad ineludible para reflexionar sobre la defensa de la dignidad humana, la promoción de la justicia, el diálogo y la construcción del bien común", remarcó Selva.

El feriado no es solo para los católicos: el argumento del tránsito

Por fuera de los argumentos sociales y públicos del evento, Selva señaló que el evento "exige una planificación estatal adecuada" para los católicos como para todos los habitantes argentinos, ya que se esperan concentraciones masivas en Buenos Aires, Córdoba y el Santuario y Basílica de Nuestra Señora de Luján.

"La declaración de estas jornadas como no laborables facilitará el acceso y el desplazamiento de la ciudadanía para participar de las actividades oficiales y litúrgicas", consideró la legisladora en el proyecto, al tiempo que señaló que será clave para ordenar la movilidad urbana, el transporte y la seguridad en las zonas afectadas.