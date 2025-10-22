Volcó un camión con cerdos y los vecinos se robaron los amimales

Un camión que transportaba cerdos volcó en la Ruta Nacional 7, a la altura del partido bonaerense de Chacabuco, y decenas de vecinos se acercaron para llevarse los animales vivos o muertos. En medio del caos, varias personas hasta llegaron a faenar a los cerdos al costado del asfalto. Se trata de una postal que se repite cada vez con más frecuencia.

Por el accidente, que se produjo el lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la ruta, cerca de la localidad de Ingeniero Silveyra, el conductor del vehículo sufrió heridas leves y fue asistido por personal policial y una ambulancia del SAME que se acercó al lugar.

Al volcar, el camión jaula quedó destrozado, con varios animales muertos dentro y otros vivos por fuera, dispersos. Tras el accidente, vecinos en autos, camionetas, motos y bicicletas se acercaron para llevarse los cerdos.

"De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron la escena, la situación se desbordó en cuestión de minutos. A medida que los animales se desplazaban por el área tras el impacto, particulares comenzaron a introducirlos en sus vehículos o a cargarlos directamente, en algunos casos aún con vida. Otros ejemplares, que no sobrevivieron al vuelco, también fueron retirados por los presentes", describió el medio local De Chivilcoy.

Cómo fue el accidente

Si bien la causa del accidente aún no fue determinada, testigos señalaron que el camión “mordió la banquina”, perdió el control y volcó a unos 15 metros de la ruta. Ante la llegada de los vecinos a faenar a los chanchos, la Policía Comunal llegó al lugar e intentó ordenar el tránsito y evitar incidentes, pero la cantidad de personas dificultó esa tarea.

“Lo que resulta lamentable es que se trate de hambre. O simplemente de una cuestión casi bárbara en la que se ven conductas que rozan lo primitivo por la desesperación con que se actúa, incluso cuando se trata de animales, sin importar la especie”, detalló el medio Distrito Interior.