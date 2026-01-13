Reclamo contra suspensiones y amenazas en una importante textil.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una importante textil realizaron un reclamo en contra de suspensiones y amenazas de despidos.

Este lunes los empleados de TN Platex de Tucumán se concentraron en la puerta de la planta mientras que dentro el sector mecánico realizó un paro de actividades.

Desde el 7 de enero una gran parte de los trabajadores están suspendidos y anteriormente estuvieron de vacaciones adelantadas. No hay fecha de vuelta a las actividades y crece la incertidumbre.

Además los operarios señalaron que no les pagaron las vacaciones y les adeudan el aguinaldo de diciembre. Mientras la empresa lanzó un plan de retiros voluntarios para los 140 empleados.

“Ahora tenemos amenazas de que hasta el 31 de enero nos dan para arreglar, que consistiría en que nos paguen el 70 por ciento de la indemnización”, señaló uno de los trabajadores a La Izquierda Diario.

En esa línea, agregó: "Y si hasta el 31 de enero no llegamos a un acuerdo, el personal que no haya acordado su retiro, lo despedirían, le pagarían el 50 por ciento y en cuotas".

Los dueños ya cerraron una planta y despidieron trabajadores

La empresa TN Platex pertenece la familia Karagozian que también es dueña de la ex Pol Ambrosio, planta que cerró hace poco tiempo y que está desmantelando.

Además la empresa viene de cerrar una línea de producción en su planta de Corrientes y por este motivo le comunicó a sus empleados que iba a despedir 50 trabajadores y que no iba a renovar otros 12 contratos.

"Tenemos un gremio ausente, no dan la cara. Nosotros queremos que el gremio esté acá y que ellos nos apoyen pero el gremio no existe", reclamó uno de los trabajadores en relación la Asociación Obrera Textil (AOT) encabezada por Miguel Andrada.

La cara mediática de la empresa es Teddy Karagozian, quien fue asesor del presidente Javier Milei. Sin embargo, ahora señala que la apertura de importaciones puso en jaque su negocio y a la industria textil.

La semana pasada hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo donde la empresa informó sobre las suspensiones, pero no de su plan de retiros voluntarios. El representante patronal informó que se presentó un preventivo de crisis ante el Ministerio de Capital Humano y, por solicitud del SETIA, se pasó a un cuarto intermedio para el 19 de enero.