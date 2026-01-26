Crisis en una importante bodega.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, se conocieron los problemas que afrontan varias de las bodegas más importantes del país y los dueños de una de ellas salieron a explicar el presente que viven.

La bodega Casa Montes en San Juan fue foco de varias noticias por su delicada situación financiera con cheques rechazados, sumándose a otras de renombre como Norton o Bianchi.

Según trascendió, la bodega del Valle de Tulum poseía un extenso listado de cheques rechazados, registrados por el Banco Central, por un monto total de 467 millones de pesos.

Esto provocó una crisis financiera, embargos y restricciones crediticias y, tras conocerse esto, desde la empresa explicaron cuál fue el origen del problema y cómo está el presente de la compañía.

La palabra de la empresa

Según el medio local Tiempo de San Juan, los dueños remarcaron que los conflictos se originaron por un problema administrativo el año pasado, pero que ya están en una etapa de normalización operativa.

En esa línea sostuvieron que lograron estabilizar la compañía con recursos propios y asistencia financiera puntual y detallaron que el conflicto se originó por una gestión administrativa deficiente, ya que se presentó tarde un plan de pagos ante ARCA, lo que derivó en un embargo total de sus cuentas bancarias en mayo de 2025.

Agregaron que, al estar inmovilizados los fondos, no podían cubrir los compromisos diarios, generando un efecto cadena de cheques rechazados y, al intentar el uso de e-checks, la situación se agravó aún más.

"La empresa se quedó sin el auxilio financiero que históricamente sostiene la operación" detallaron y afirmaron que lograron revertir el panorama actual y que el 90 por ciento de los cheques rechazados ya han sido pagados.

Asimismo, recalcaron que, pese al mal momento, mantienen su estructura y no tuvieron que despedir a ninguno de los 60 empleados, manteniéndose a flote a través de las ventas directas y el apoyo financiero del Banco San Juan.

El presente del sector vinícola

En medio de este contexto surgieron los rumores de venta y, si bien los dueños no lo confirmaron, tampoco descartaron la posibilidad debido al presente del sector, señalando que "el 90 por ciento de las bodegas argentinas podría considerarse en venta si surge un comprador adecuado y con precio justo".

También aseguraron que la situación de las bodegas en general en San Juan y el país sigue siendo compleja debido a factores de caída de consumos y suba de costos y la apertura de importaciones.