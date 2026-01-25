Trabajadores protestaron por el pago de las vacaciones en cuotas.

En el marco de la crisis económica que generó Javier Milei, los trabajadores de una de las marcas más importantes de ropa interior realizaron una protesta tras el anuncio del pago en cuotas de las vacaciones, sumado al bajo sueldo que perciben.

Los empleados de Cocot & Dufour se manifestaron en la puerta de la planta ubicada en el barrio Parque Chas de la Ciudad de Buenos Aires y denunciaron esta medida de la firma, sumado a que cobran solo 700 mil pesos de salario. La empresa viene de despedir a más de 100 empleados entre noviembre y diciembre del año pasado.

"Estamos cansados, nunca hicimos esto. Siempre nos quedamos callados, siempre dijimos ‘sí, aceptamos, sí, venimos’. Pero bueno, llegó el momento de empezar a manifestarnos y hacer algo", recalcó una de las trabajadoras a La Izquierda Diario.

La firma anunció la semana pasada que pagará las vacaciones en tres cuotas en los meses de febrero, marzo y abril. "Tuvimos que hacer esto por el hecho de que lo avisaron un día antes de que salgamos de vacaciones. Ya hoy es el último día y nos avisaron ayer, ¿cómo hacemos?", sumó otra de las empleadas.

"Hay unos que se arreglaron para ir de vacaciones y ahora no se van a poder ir", añadieron. En esa línea, sumaron que, al enterarse de esta situación, comenzaron a mandarse mensajes entre los trabajadores que decidieron llevar adelante el reclamo el jueves y viernes.

Los trabajadores denuncian bajos sueldos

Al reclamo por las vacaciones, los operarios denunciaron que tienen sueldos muy bajos: "No llegamos a los 700 mil pesos, o sea, no es que cobramos fortuna, trabajamos 9 horas diarias y ahora nos están pagando las vacaciones en tres cuotas".

El otro punto en el que hicieron foco fue que entre noviembre y diciembre en Cocot & Dufour despidieron a más de 100 trabajadores que tenían menos de un año de antigüedad.

En esa línea, la firma comenzó a ofrecer retiros voluntarios. "Obviamente te arreglan, pero con el 50% de lo que te corresponde; dicen que esa medida la hicieron como para no despedirte. Son todas estrategias y muchas mentiras, siempre eso no es la verdad, somos gente de muchos años y estamos cansados", sumó una de las empleadas.

Por último, desde el lugar los trabajadores apuntaron contra el gobierno nacional: "Yo quiero saber dónde mierda Milei, ¿que está mirando? Al bolsillo de los empresarios, acá somos todos trabajadores".

"Si vos vieras el calor con el que estamos laburando, ¿sabes lo que se transpira? 25 minutos de descanso para comer, te controlan hasta a qué hora vas al baño, estamos volviendo para atrás. Todavía no se decretaron las leyes y ellos ya las imponen", cerraron haciendo referencia a la reforma laboral.