Despidos en una importante empresa agroindustrial.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei golpeó a todos los sectores productivos y un ejemplo de esto es el de una importante empresa agroindustrial que despidió trabajadores por las bajas ventas.

Se trata de Solfrut SRL, una compañía productora de alimentos, aceite de oliva y vinos en San Juan, la cual desvinculó a más de 25 empleados, según denunciaron desde el sector de los trabajadores.

Sin embargo, desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios afirman que el número es menor. “No se trata de despidos masivos. Solo se han producido algunos despidos puntuales que no superan las ocho personas”, aseguraron desde la cartera.

"Es una reorganización que se viene trabajando por el fin de la temporada del aceite de oliva y que no implica un recorte masivo de personal", agregaron, justificando los despidos.

Los trabajadores, además de ratificar que el número de despidos es más elevado que el trascendido, sostuvieron que la situación estaría vinculada a la reducción de ventas de raciones alimenticias, lo que habría perjudicado a la producción.