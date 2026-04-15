No fue un anuncio más en las redes sociales. Fue la despedida de un proyecto que durante años se construyó con esfuerzo, horas de trabajo y sueños. Jimmy Rebel, una marca de ropa de Santa Fe, anunció su cierre definitivo. En un posteo que ya acumula cientos de reacciones, sus dueños explicaron las razones: "Hoy me toca darles una noticia muy triste. El país nos golpeó fuerte, los costos explotaron, el consumo se frenó y sostener esta estructura dejó de ser viable".

El mensaje, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la marca, refleja el dolor de un emprendimiento que no pudo resistir la tormenta económica. "Después de varios años, este lugar que empezó con muchas ilusiones y sueños por cumplir, baja sus persianas", agregaron.

El adiós al equipo y a los clientes

El posteo no fue solo un anuncio comercial. Fue también un reconocimiento a quienes formaron parte del proyecto. "Quiero agradecer especialmente al equipo que puso el cuerpo, el tiempo y el corazón todos los días. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible", escribieron.

También hubo un mensaje para los clientes: "A cada persona que eligió venir a Jimmy Rebel estos años, gracias de verdad, por confiar, por apoyar y por ser parte de esta historia. Espero haber cumplido con el objetivo de quedar en sus recuerdos como la marca más increíble que vio esta ciudad".

Una crisis que no da tregua

El cierre de Jimmy Rebel no es un caso aislado. En los últimos meses, decenas de pymes argentinas bajaron la persiana, víctimas de una recesión que no distingue rubros. La inflación, la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y la falta de crédito forman un cóctel letal para los pequeños y medianos empresarios.

El gobierno de Javier Milei prometió "licuadora y motosierra", pero para muchas pymes la licuadora fue la que las licuó a ellas. Los costos se dispararon, los precios de los insumos se fueron a las nubes y los salarios, congelados, no alcanzan para sostener el consumo. El resultado: más locales con las persianas bajas, más despidos y menos oferta.

Otra marca que se apaga

Jimmy Rebel no era una cadena gigante. Era un emprendimiento local, de esos que le dan vida a los barrios, que generan empleo y que construyen identidad. Su cierre es una pérdida para la ciudad de Santa Fe y un síntoma más de un enfermo que no termina de sanar.

El posteo termina con una frase que resume el espíritu de quienes se animaron a emprender en la Argentina: "Espero haber cumplido con el objetivo de quedar en sus recuerdos como la marca más increíble que vio esta ciudad". Lo lograron. Pero la ciudad, mientras tanto, sigue viendo cómo sus marcas se apagan.