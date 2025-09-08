Cerró un icónico restaurante y remata todo.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un histórico y premiado restaurante de la Ciudad de Buenos Aires cerró sus puertas para siempre y puso en venta todos sus elementos.

El domingo pasado fue el último día que brindó sus servicios el restaurante Sucre, tras 25 años en los que supo destacarse como uno de los más reconocidos del país. En ese sentido, el lugar del barrio de Núñez llegó a Latin America’s 50 Best Restaurants en tres oportunidades: 2017, 2018 y 2022.

"Sí, Sucre acaba de cerrar, el domingo, tras 25 años”, confirmó su dueño, Fernando Trocca aunque seguirán en pie los dos locales que hay en Londres y en Dubai. "Es un momento difícil, lo mejor me parece hablar más adelante, cuando todo esté más digerido. Es como un duelo", expresó a La Nación Tomás Antelo, quien estuvo a cargo de Sucre Buenos Aires en los últimos 10 años.

La Guía Michelín destacó al lugar como "una propuesta que siempre gira en torno a los productos de temporada, muchos orgánicos, con una buena oferta de platos actuales y guiños internacionales".

Sucre remata todo tras el cierre

Tras confirmar el cierre del icónico restaurante, sus dueños decidieron rematar todo su catálogo. Sillas y taburetes de cuero, mesas de madera, sillones capitoné, heladeras de mostrador en acero inoxidable, línea de fuegos, spiedo al carbón, ingeniería gastronómica, estanterías, mesadas, bachas, cortadora, embutidora, lavavajillas y cerramientos con toldo, todo estará disponible.

El lugar se destaca entre otras cuestiones por una llamativa cocina a la vista, la gran barra y la delicadísima cava de cristal que dominaba el salón ubicado a metros de Figueroa Alcorta. No solo se rematarán estos elementos, sino que también se podrán adquirir las instalaciones del famoso restaurante.

Para participar del remate que se realizará este martes 9 de septiembre, los interesados deberán registrarse en www.rematesgastronomicos.com.ar donde se podrá ver todo el catálogo con fotos y detalles de los productos a la venta.

El remate se realizará a las 15 horas bajo la modalidad online con martillero en vivo, sin base y al mejor postor. Si participan personas del interior, el lugar ofrece la programación del retiro, así como entrega en expreso.

También desde la organización pudieron dos números a disposición para quienes tengan cualquier duda sobre la modalidad del remate o la disponibilidad de los productos de Sucre: 11.4935.6794 o 11.4936.8869.

