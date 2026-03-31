Cerró otra histórica cafetería en medio de la crisis de Javier Milei: existía hace más de 60 años

Donde hasta hace unos días había movimiento constante, puertas abiertas y clientes entrando y saliendo, hoy solo quedó silencio. El salón vacío, las luces apagadas y un cartel pegado en el frente que anuncia el final de una historia que duró más de seis décadas.

“Informamos a nuestros clientes que ‘Kennedy Garden’ cierra sus puertas a partir del 30 de marzo. Agradecemos que nos hayan elegido durante tantos años. ¡Gracias! Kennedy Garden 1965-2026”, reza el aviso que desde este lunes recibe a quien se acerca al ingreso de la galería Paseo del Sur, sobre la calle San Martín, en el corazón de Comodoro Rivadavia.

Un lugar que era mucho más que un café

Para numerosas generaciones de comodorenses, ese rincón significó más que un comercio. Fue un punto de encuentro, una referencia inconfundible en el centro de la ciudad. Por sus mesas y su mostrador pasaron miles de vecinos, trabajadores, familias y amigos que encontraron allí un espacio habitual para compartir un café, una charla o simplemente hacer una pausa en medio de la rutina.

Café Kennedy, como lo conocían todos, fue testigo del crecimiento de la ciudad chubutense. Abrió sus puertas en 1965, en una época en que Comodoro empezaba a consolidarse como polo energético y las calles del centro bullían de actividad. Durante más de 60 años, el local supo mantener su esencia mientras el mundo cambiaba a su alrededor.

El golpe de la crisis

La crisis económica argentina, que ya dejó su marca en otros comercios históricos del país, alcanzó esta vez a uno de los espacios más queridos de la ciudad. Los costos crecientes, la caída del consumo y la dificultad para sostener un negocio de estas características en un contexto recesivo terminaron siendo un lastre demasiado pesado.

El cierre no solo representa la baja de la persiana de un comercio histórico, sino también el final de una etapa para Comodoro. Son pocos los espacios que logran mantenerse vigentes a lo largo de tanto tiempo y transformarse en parte de la memoria afectiva de una comunidad. Café Kennedy era uno de ellos.

La galería Paseo del Sur, que durante décadas tuvo en el café uno de sus principales atractivos, ahora enfrenta un desafío: cómo llenar ese vacío. Los habitués del lugar ya empezaron a compartir recuerdos en redes sociales, despidiendo con nostalgia el rincón donde tomaron su primer café, cerraron algún negocio o se reencontraron con viejos amigos.

“Agradecemos que nos hayan elegido durante tantos años”, dice el cartel. Y aunque las persianas bajaron, quienes alguna vez pasaron por sus mesas se llevan consigo un pedazo de esa historia.