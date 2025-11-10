Alliance One tiene decidido cerrar la planta de acopio de la localidad de Perico, Jujuy.

Una importante multinacional que se dedica a la producción de tabaco a nivel global, cerrará una de sus plantas en Argentina y dejará a 115 trabajadores en la calle en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Desde el Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT), aseguran que Alliance One tiene decidido cerrar la planta de acopio de la localidad de Perico, Jujuy y que no habría vuelta atrás. El abogado de la empresa ratificó esta situación.

"La verdad es que esto es un preocupación sindical, porque estas familias se van a quedar sin sus fuentes de trabajo, que es algo que debería preocupar a toda la sociedad", expresó el secretario general del SOT, Roberto Pérez, al medio Jujuy Despierta.

En esa línea, agregó: "Nosotros como sindicato estamos analizando todo estos puntos. Ahora se ha arrancado esta semana a tratar de agilizar todo el trámite con los telegramas, para ver que ellos liquiden y que cobren lo que marca la ley".

Esta postura fue ratificada oficialmente por Fernando Yecora, abogado de la empresa, según el medio local El Tribuno de Jujuy. La principal implicación operativa es que "a partir de ahora, Alliance One ya no realizará la compra directa de tabaco en la ciudad de Perico".

Según el letrado, la firma continuará adquiriendo tabaco jujeño, pero lo hará a través de un esquema diferente, específicamente mediante la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, de la misma localidad.

Este nuevo modelo transfiere la responsabilidad de acopio, procesamiento inicial y la logística interna a la cooperativa, manteniendo el flujo comercial de la hoja jujeña hacia los mercados globales, pero desvinculando a la multinacional de la gestión directa del empleo y la infraestructura local de acopio.

El futuro de los 115 trabajadores de la tabacalera

Al respecto detallaron que directivos de ambas compañías estuvieron reunidos en la planta de Perico. Todavía no se sabe si será el mismo volumen que en la campaña anterior y si procesará todo el tabaco en Jujuy. Alliance One ya procesaba aproximadamente 12.000 toneladas de tabaco Virginia, Burley y Criollo en las instalaciones industriales de la Cooperativa.

La próxima semana se estarían reuniendo para definir y ver si los trabajadores pueden pasar a la cooperativa. Los 115 trabajadores que viven horas de incertidumbre. Si bien hay esperanzas de que la cooperativa al tener mayor demanda pueda sumar trabajadores, no hay nada firme de que así sea y si pasa no se sabe cuántos.