Video: así fue la última vez que se vio al turista argentino secuestrado con vida

El turista argentino desaparecido en Brasil, Alejandro Ainsworth, fue hallado muerto este jueves por la tarde. El hombre de 54 años era intensamente buscado en el país vecino desde el lunes.

En horas de la noche del domingo, su teléfono dejó de estar activo y sus cuentas bancarias comenzaron a mostrar movimientos inusuales: se registró un pedido de préstamos, cambio de contraseña y salida de dinero. En total, le sacaron U$D 3.500 y solicitaron un préstamo de 4.000.000.

Los últimos movimientos de Alejandro Ainsworth, el turista argentino desaparecido en Brasil

Hace unos días, Ainsworth había viajado a Copacabana, Brasil, y se encontraba alojado en un Airbnb de la ciudad. Si bien la familia perdió contacto con el hombre el lunes, gracias a la investigación que comenzó a realizarse dieron con las imágenes de una cámara de seguridad que registró a Alejandro saliendo de su hospedaje a las 23.44 horas del día domingo.

Por otro lado, también se consiguió una fotografía del turista de las 7:00 del lunes en un lugar probablemente desconocido para él. Esta imagen había sido tomada con su propio celular y se podía ver a una camioneta estacionada en una zona inhóspita de Río de Janeiro.

Si bien los investigadores aún no lograron descifrar la ubicación de este sitio, lo que sí pudo saberse es que el celular del hombre estuvo activo hasta las 21 del lunes.

Sus hijos viajaron a Brasil para poder reconocer el cuerpo y obtener más información de la investigación que intentan comprender qué fue lo que pasó con Alejandro. Hasta el momento, la principal hipótesis es que habría sido secuestrado.

Quién era Alejandro Ainsworth

Oriundo de la ciudad de Campana, Alejandro Ainsworth era licenciado en Administración de Empresas del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD. Actualmente, vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza y, según su cuenta de LinkedIn, trabajaba como Gerente Administrativo en Laboratorios LIACE.

Además, "Alex", como solían decirle sus amigos y conocidos, mostraba ser una persona cercana a su familia aficionada a los viajes y a la fotografía.