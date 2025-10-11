Tres de los sospechosos, reunidos a días del triple crimen en Varela.

Días previos al triple crimen de Florencio Varela, donde Brenda, Morena y Lara fueron brutalmente torturadas y asesinadas, tres de los presuntos autores de los crímenes estuvieron reunidos y dicho encuentro quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona. Así lo confirmó la Justicia y el fiscal Adrián Arribas, quien ya cuenta con los registros fílmicos y actualmente forman parte de la causa.

En las imágenes están presentes Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro -presunto líder de la banda narco- y los prófugos Manuel David Valverde Rodríguez, tío del famoso "Pequeño J" y Alex Roger Ydone Castillo, quien sería la pareja de Ibáñez. Ambos tienen pedido de captura internacional mientras se continúan analizando las pruebas recolectadas en el marco de la investigación.

Ydone, de remera blanca; David Valverde de gorra e Ibáñez, sobrina de Sotacuro.

Durante el video registrado por las cámaras de seguridad, se ve que los tres sospechosos arriban al lugar a bordo de dos vehículos que tuvieron participaciones claves en los femicidios de las tres jóvenes de La Matanza: el Volkswagen Fox de Sotacuro y el Chevrolet Cruze, ambos incautados en las últimas horas tras allanamientos en el Barrio 1-11-14.

Según indicaron los investigadores, las imágenes de las cámaras son claves porque -creen- es parte de la premeditación del triple femicidio. "Ya logramos trazar la cronología de los hechos, desde el día de los femicidios hasta las 48 horas posteriores", dijo el fiscal Arribas durante la jornada del viernes. Y si bien esperaba "ponerle fin" al caso este semana, todavía no ocurrió.

Quiénes son los prófugos del caso

En las últimas horas, tras las declaraciones clave de Celeste Guerrero -una de las detenidas-, pidieron la captura internacional de Interpol para Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J" y con el alias de "Chuman" y David Gustavo Morales Huamani, conocido por sus apodos El Tarta o El Loco David. Asimismo, otro de los prófugos es Alex Roger Ydone Castillo, quien también fue señalado por los detenidos y sería la pareja de Florencia Ibáñez.

Tras el reconocimiento desde las cámaras, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la detención nacional e internacional de todos. "Podría haber más detenciones en las siguientes horas", agregó Arribas. Además, aseguró que tiene confirmada su hipótesis sobre que el móvil del crimen fue el robo de los 30 kilos de cocaína.

Cabe señalar que sobre Ydone Castillo también pesar una captura internacional de Interpol pero por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú tiempos atrás. Este último seguiría en Argentina ya que no puede volver a dicho país, sino iría directamente a la cárcel.

Ydone, Sotacuro e Ibáñez estaba en el Volkswagen Fox blanco señalado como "auto de apoyo" para la Chevrolet Tracker donde fueron trasladadas Brenda, Morena y Lara.