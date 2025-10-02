Matías Ozorio es uno de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). Ozorio es ciudadano argentino, pero fue detenido en Perú por la Interpol en los primeros días de esta semana.

En este momento, las fuerzas policiales lo están trasladando desde ese país hacia la Argentina para que sea investigado por el crimen.

Quién es Matías Ozorio, uno de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Ozorio sería la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, "alias Pequeño J", un narcotraficante peruano de 20 años y presunto autor intelectual del brutal crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela. Ambos fueron capturados en Perú. Valverde fue hallado por la Policía en la ciudad Pucusana, en Perú, escondido en un camión de pescado, preparado para fugarse a Lima.

En cambio, Ozorio, de 28 años, fue hallado en la capital peruana. El vuelo en el que regresará a la Argentina partió al mediodía de este jueves y se cree que podría llegar a nuestro país alrededor de las 21h o 22h aterrizando en el Aeropuerto de El Palomar. El sospecho va acompañado por siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y tres agentes de la Policía Bonaerense.

Según informó Noticias Argentinas, el vuelo tendría una escala en la provincia de Salta para cargar combustible. Además del detenido y de la Policía, viajan en la aeronave el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, director general de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal y un médico de la fuerza.

Los otros detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara son Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Andrés Parra, Ariel Giménez, Miguel Ángel Villanueva, Iara Ibarra y Magalí González Guerrero.

Mientras Ibarra, Guerrero, Villanueva y Parra se encuentran detenidos en la cárcel de Melchor Romero; los otros sospechosos esperan destino a ser traladados por parte de la fiscalía de Adrián Arribas.