Triple femicidio en Florencio Varela: se negó a declarar el acusado de cavar los pozos

Ariel Giménez, de 29 años de edad, fue el sexto detenido por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El mismo iba a ser indagado por el fiscal Adrián Arribas en el día de la fecha, sin embargo, se negó a declarar.

Giménez es el acusado que habría sido contratado para cavar los pozos en los cuales enterraron los cuerpos de las tres víctimas, los cuales, posteriormente, fueron cubiertos por una carpeta de hormigón.

El joven argentino fue detenido el día de ayer en Florencio Varela, mientras regresaba a su vivienda, y el domicilio en el que se llevó a cabo el operativo resultó ser el mismo que días atrás había sido allanado para localizar al líder de la banda, conocido como "Pequeño J". La investigación indicó que Giménez habría sido contratado por una organización narco para ocultar los cuerpos.

Se identificó a Giménez gracias a la declaración de un chofer de aplicación, quien dijo que el hombre trasladó una pala y un parlante desde el lugar del crimen hasta la casa allanada. En el inmueble se halló el parlante, mientras que la pala fue encontrada en la casa de una vecina que declaró que el acusado se la dejó para realizar un trabajo que no concretó.

Estos dos elementos son claves para los investigadores y ya fueron apartados como pruebas relevantes. Según los agentes a cargo de la investigación, en el momento del crimen se escuchaba música a alto volumen en la vivienda.

Los demás detenidos de la causa

Los primeros cuatro detenidos del caso fueron: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes, según la causa, habrían agredido a las tres jóvenes con golpes y armas blancas.

Por su parte, antes de que arrestaran a Ariel Giménez, el último detenido había sido Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano peruano con DNI argentino, el cual habría intentado escapar a Bolivia y a quien interceptaron en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera, en La Quiaca.

Sotacuro está acusado de haber acompañado en su Volkswagen Fox blanca al vehículo que trasladaba a las tres jóvenes.

En las últimas horas, la sobrina de Sotacuro también terminó detenida. Minutos antes, brindó declaraciones ante la prensa, alegando que su familia no tiene relación con los narcotraficantes y argumentando que su tío intentó huir porque lo habrían amenazado de muerte.

Por último, la joven informó sobre todo el recorrido que realizó junto a su tío, horas antes de que ocurriera el brutal crimen.