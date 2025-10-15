En las últimas horas y ante los medios de comunicación, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación del crimen en Florencio Varela, dio nuevos detalles sobre el caso. Confirmó que buscan identificar a tres nuevos sospechosos y que hoy recibirá los informes de los celulares incautados durante los allanamientos.

“Tenemos dos personas con apodos filmados, que estamos a punto de identificarlos. Y hay un tercero que no lo tenemos filmado y lo estamos tratando de identificar. Eso sería lo que faltaría”, dijo Arribas en diálogo con los medios.

Los informes de los celulares incautados

Durante los allanamientos desplegados en el desarrollo de la investigación se incautaron distintos dispositivos móviles pertenecientes a los detenidos. Hoy el fiscal recibirá los informes de las pericias que se le hicieron a esos teléfonos: “Luego habría que hacer la evaluación. Muy probablemente el viernes nos juntemos con la gente de Policía Federal que realizó los estudios y ahí terminemos de hacer todo el análisis de la información que ellos bajaron”.

En el pequeño diálogo que brindó el fiscal ante los medios contó también que elevará los requerimientos de prisión preventiva la próxima semana. “Lo más probable que esta semana hagamos una nueva interpretación del hecho y hagamos saber a los imputados de alguna nueva imputación. Y una vez hecho eso, los tendríamos que volver a indagar a todos. Después de que tengamos eso, ya vamos a hacer el requerimiento”, expresó Arribas.

Además, lamentó que la extradición de Pequeño J no se haya concretado todavía. "Hasta que no venga no lo podemos escuchar“, argumentó el fiscal.

La transmisión en vivo del triple femicidio

Desde que se conoció la brutal noticia del triple femicidio trascendió el dato de que los propios criminales habían transmitido en vivo las torturas y asesinatos de las chicas en redes sociales. Ahora, el fiscal aseguró que continúan intentando esclarecer si ello ocurrió y, en todo caso, cómo.

Una de las imputadas, Magalí Celeste Guerrero González, en su declaración indagatoria brindó un dato que podría confirmar esta versión. Según la detenida, la transimisión se habría hecho a través de una aplicación llamada Zangi.

En cuanto a los espectadores de la transmisión, el fiscal afirmó: “Es lo que estamos tratando de establecer. Tenemos una persona ya identificada que estamos trabajando. Lo tenemos identificado con apodo y foto y estamos tratando de establecer eso. Estamos viendo el extremo que trae Celeste en su declaración para poder probarlo con pruebas objetivas”.

“La semana que viene haremos una nueva descripción del hecho donde quede establecido un poco el rol de cada uno y todos lo que tenemos establecido hasta ahora”, cerró Arribas.