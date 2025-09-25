La decisión que tomaron los cuatro detenidos por el triple femicidio que complica la investigación

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela sigue avanzando. Hasta el momento, la causa a cargo del fiscal Gastón Duplaá tiene cuatro detenidos: Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Según pudo saber El Destape, ya no se encuentran en calidad de "aprehendidos" por decisión de la fiscalía, que determinó este jueves que ya estaban "detenidos". Por otro lado, se confirmó que los sospechosos se negaron a declarar por consejo del defensor oficial que auspicia de su abogado. Asimismo, las autoridades judiciales resolvieron trasladarlos a la DDI de San Justo.

Crimen en Florencio Varela: cronología del brutal triple femicidio

Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) se reunieron en la rotonda de La Tablada en La Matanza el viernes 19 de septiembre. A las 21.29h, una camioneta Chevrolet Tracker las llevó hacia un domicilio ubicado en Florencio Varela.

El recorrido no fue nada usual porque, según los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, pasaron por la Ciudad de Buenos Aires y luego llegaron a esa vivienda del municipio bonaerense.

Fue allí donde días después la policía encontró los cuerpos de las jóvenes con señales de desmembramiento. De acuerdo a la investigación que está realizando la fiscalía, las chicas acudieron engañadas a esa casa pensando que se trataba de una "fiesta" con fines sexuales. Sin embargo, las habían citado allí para asesinarlas presuntamente por una "venganza narco".

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró, a su vez, que el triple femicidio se transmitió por redes sociales a través de un vivo cerrado de Instagram que visualizaron, al menos, 45 personas.

En tanto, la camioneta Chevrolet Tracker también fue localizada. Para eliminar rastros, el sábado a las 4.00 am los asesinos la prendieron fuego en un descampado a muy pocas cuadras del lugar del crimen.

Además, de los sujetos ya detenidos, la policía va en busca del líder narco de la villa 1-11-14 que habría ideado este crimen. Alonso confirmó que ya pudieron identificarlo y que trabajan en detenerlo a él y a sus cómplices.