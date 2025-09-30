Matías Ozorio fue reconocido en las últimas horas como la "mano derecha" de Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco conocido como "Pequeño J", acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Hasta el momento, ambos están prófugos de la Justicia y buscados intensamente por las fuerzas de seguridad.

En diálogo con el medio televisivo C5N, una mujer que se identificó como familiar de Matías Ozorio, decidió dar declaraciones a la prensa luego de que realizaran diversos allanamientos en Villa Zavaleta, ubicado en el Barrio 1-11-14. "Invirtió en Libra todos sus ahorros", aseguró la familiar del imputado en el triple crimen.

Al mismo tiempo, la madrina del joven también comentó que Ozorio tenía un trabajo bien pago en el Hospital Italiano. Sin embargo, "se le metió en la cabeza la idea de ser millonario con las criptomonedas y lo siguiente que me enteré fue que perdió todos sus ahorros", confesó sobre Ozorio en la nota.

La mujer cree que el sospechoso se habría sumado a la banda liderada por "Pequeño J" luego de perder todos sus ahorros y endeudarse ampliamente tras haber sido estafado por el criptogate que difundió y promocionó el propio presidente Javier Milei. "Si se metió en las drogas fue por las deudas. Yo creo que no tuvo escapatoria, estaba muy desesperado después de lo de Libra", sumó.

"Estaba metido mucho con las criptomonedas, tenía mucha plata ahí. Es muy libertario, 100% libertario. Banca a Milei y apenas subió eso, renunció a un trabajo que él tenía en el Hospital Italiano -donde cobraba muy bien-. Hizo que lo echen para cobrar la indemnización", manifestó la mujer en la entrevista.

El vínculo de Matías Ozorio con "Pequeño J" y la banda narco

En declaraciones a los medios, la madrina de Matías Ozorio dio detalles sobre todo lo que ocurría con respecto al sospechoso y su entorno. "La familia estaba esperando, la madre llorando, y su abuela me dijo que están preparados para que los llamen y les digan que a Matías lo mataron de un tiro en la cabeza", sostuvo. A su vez, dijo sospechar que lo inculparon para hacerlo desaparecer y que el caso "quede ahí".

Siguiendo la misma línea de las declaraciones de otros vecinos y vecinas del barrio, la mujer confirmó no haber escuchado nunca sobre un "Pequeño J"; sin embargo, comentó que en Villa Zavaleta todo el mundo vende droga y que es como "caramelo para los niños".

En este contexto, la entrevistada apuntó: "Lo deben estar vinculando porque debe ser un soldadito más, si existe ese Pequeño J, es un soldadito más, estoy convencida de que es un perejil más"

"No sé si estaba vinculado a una banda narco, pero el podría ser soldadito de cualquiera", reiteró la mujer, quien posteriormente aseguró que Matías Ozorio no podría ser un líder narco ya que "no le da la sangre". Mientras que sobre el cierre de la entrevista, dio su opinión sobre lo que estaba pasando y aseguró que Ozorio debía ser un chivo expiatorio. "Yo creo que lo están utilizando, para que se calme todo esto y tener un culpable", sentenció.