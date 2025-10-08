Giro en la investigación por el triple femicidio: Victor Sotacuro identificado como jefe de "Pequeño J"

Durante la declaración de Celeste, la joven detenida cuando limpiaba la escena del triple narco femicidio de Florencia Varela, los investigadores trazaron una nueva línea de cómo estaba formada la banda que secuestró, torturó y asesinó a Brenda, Lara y Morena el pasado 19 de septiembre.

Según pudo confirmar El Destape, quienes avanzan en la causa creen que quien hasta ahora estaba señalado como “un chofer” o “un remisero”, Víctor Sotacuro, fue la persona que organizó a los asesinos para el brutal y sangriento ataque. Así, señalaron que Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano y Matías Ozorio fueron parte de la línea principal del crimen pero entienden que fue Sotacuro quien dio la orden final porque había sido la víctima del robo de droga.

En declaraciones periodísticas, Daniel Giaquinta, abogado de Celeste, aseguró que “todos los asesinos ya están detenidos” y destacó que pidió que su defendida sea considerada “testigo protegida” ya que brindó datos importantes en su declaración.

Al mismo tiempo, aseguró que “aún estando detenida en el penal había una compañera de nacionalidad peruana que la amenazaba y tuvieron que trasladarla de pabellón”. Además dijo que la mujer es adicta, que la pareja de la joven la usaba para esconder drogas en la casa y que nunca pensó que allí iban a cometer los asesinatos. El letrado insistió en que Celeste no estuvo en la casa cuando asesinaron a las chicas y que sólo participó de la limpieza de la escena.

