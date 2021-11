"No nos abandonen": la familia de Lucas pide acompañamiento para pedir justicia

Familiares del futboista asesinado convocaron a una marcha para el lunes, en Tribunales. Sin banderas políticas y con una vela, el pedido.

"Por favor les pido que no nos abandonen". El grito, conmovdor y desgarrador, fue del padre de Lucas González, el futbolista de las inferiores de Barracas Central que fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad en un caso de gatillo fácil. Con lágrimas en los ojos, pidió a quienes participaron de una improvisada marcha para pedir justicia por el crimen. "Sin banderas políticas, sólo nos importa hacer justicia por nuestro hijo", dijo Mario, padre del joven asesinado

Por su parte, el abogado de la causa por el crimen de Lucas González, Gregorio Dalbón habló públicamente sobre el asesinato del joven de 17 años en manos de la Policía de la Ciudad. "No podemos creer que al momento los asesinos a sangre fría estén impunemente en libertad", expresó el letrado a la prensa. Además dijo que desde su estudio van a "trabajar absolutamente en todo y con toda nuestra ira en cuanto la violencia institucional en Argentina debe cesar". La familia convocó a una marcha pacífica con velas y banderas argentinas en el Palacio de Tribunales para el próximo lunes 29 de noviembre a las 19.

Dalbón remarcó que este caso de gatillo fácil "no tiene absolutamente nada que ver con grietas, pensamientos políticos ni nada" y afirmó: "Este hijo podría ser el hijo de cualquiera de nosotros". Asimismo, sumó que van a ir contra "todas las personas que han tratado de delincuente a un chico que jugaba al futbol como cualquiera". "Vamos a hacer todo lo posible técnicamente para que estos policías que son autores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido como policías y con arma paguen las consecuencias", aseguró el abogado de la causa.

También, añadió que van a investigar y a "hacer todo lo necesario para que lo que hicieron con uno de los niños que dejaron preso toda la noche también se pague" y además, "para que el juez de menores que tuvo la causa y se la sacó de encima dejando en libertad a los policías tenga un juicio en el consejo de la magistratura".

Emanuel, el tío de Lucas González, comentó que Cintia López -la madre del futbolista asesinado por la Policía de la Ciudad- mantuvo un diálogo con el presidente Alberto Fernández. El familiar lamentó que los medios de comunicación hayan acusado en un principio a su sobrino de ser un delincuente.

"Tenemos esperanza de que se haga justicia, porque nos lo dijo el presidente y creemos que va a ser así. él nos dijo que pusieron de parte de ellos pusieron todo lo que podían para que haya Justicia", explicó el familiar de Lucas. "Hasta ahora el único que se comunicó fue el Presidente y el municipio de Florencia Varela que nos facilitó muchas cosas para que Lucas sea trasladado al hospital El Cruce", afirmó Emanuel en El Destape Radio, donde además contó que nadie del Gobierno de la Ciudad se comunicó con ellos.

Misa y nuevo reclamo de justicia por Lucas

Los curas villeros organizaron una misa en la villa 21-24, cerca de donde fue interceptado el joven de 17 años, para sumarse a los reclamos para que haya justicia. Además, emitieron una carta con fuertes críticas contra el accionar policial y le hicieron un pedido al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos conmovidos por el asesinato de Lucas González, un adolescente cuyo único 'delito', entre comillas, fue querer crecer como jugador de fútbol en un club de la villa y llevar a probar a sus amigos para que tengan mejor vida", iniciaron.

Tras manifestar que los tres policías porteños actuaron "completamente fuera de la ley", señalaron duramente: "Necesitamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la Policía a su cargo, así como los responsables de las demás fuerzas de seguridad que actúan en nuestros barrios". Y agregaron: "Sería importante que todos aprendiéramos de la decisión de la familia de Lucas que quiso donar sus órganos que seguirán vivos en quién sabe quién. Este gran acto de amor contrasta con los que odian, los que discriminan, los que matan desde el Estado".

Por otro lado, el movimiento sostuvo: "Sabemos que la violencia institucional en nuestros barrios no es cosa nueva. Lo venimos advirtiendo desde hace años. La no dedicación a corregir estos errores es también la causa de este hecho aberrante. Si no se cambia, seguirá habiendo este tipo de muertes, como sigue habiendo abusos a autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad". Y finalizan, citando al Papa Francisco: "'El abuso de poder es una trompada a la dignidad humana y eso no lo podemos permitir y contra eso hay que luchar'. Exigimos justicia para este caso y pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir como hermanos".