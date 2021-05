El Coronavirus, el turismo vacunal y el diario de los tilingos

El diario La Nación da cuenta del beneficio que ofrece EE.UU. a los pudientes de América y el mundo que, ´por descuido´ o exprofeso, pretenden vacunarse en el Estado de Florida u otros del país, burlando las normativas vigentes como “el Aviso de Salud Pública que desde el 21 de enero da prioridad a las inmunizaciones para los residentes del estado de Florida.” [1]



La nota firmada por Lucila Marti Garro detalla las experiencias de los viajeros argentinos pudientes, históricamente engordados por las pasturas literarias de los Mitre.

Sin embargo, en las últimas décadas el órgano oficial de la oligarquía argentina trascendió su condición tribunera-doctrinaria para adecuar sus informes a los requerimientos comerciales de quienes don Hipólito llamaba ´palanganas´ o don Arturo ´tilingos´, para definirlos así: “…andan a la búsqueda de enganchar algo, intermediar en alguna operación cualquiera para ganar una comisión, y muchas veces intermediando entre intermediarios” [2].

Al editar notas que promueven toda clase de negocios, dentro o fuera del país, es fácil concluir que La Nación se convirtió en el diario de los tilingos. Sus páginas impresas o virtuales lo reflejan a diario.



El rubro especulación de la que sea, para todos los gustos y clases, es uno de sus preferidos; secciones como Negocios, Sociedad o Turismo, si bien la encubren, no logran disimularla.



La Nación, en tiempos de paz orienta hacia Miami, obrando de guía turística de los argentinos especuladores, acercándolos a agentes inmobiliarios [3], constructores [4], hoteles, grandes tiendas, restoranes, tours marítimos,… Pero en tiempos de guerra, el diario lleva de la mano a sus lectores exclusivos para que -además de pasear, comprar, comer y abrazar sin barbijo a Mickey- se apliquen la vacuna de Bullrich-Pfizer, no sin antes consultar el pre-registro vacunatorio del gobierno de Florida[5] (parecido al de Buenos Aires, pero sin influencias ´peronoides´).



Esta propuesta de ´Covid-populismo-sálvese quien pueda´, incluye precios de pasajes, nombres y frecuencias de las compañías aéreas, mención de los estados que aplican vacunas a extranjeros no residentes, ´ rebusques´ o coartadas para engañar, lugares de vacunación, el sitio web gubernamental para inscribirse, las triquiñuelas para justificar residencias temporales y otros consejitos amistosos.



La descripción desborda buena onda; la misma que anima los divertidos caceroleos de la Ciudad de Buenos Aires y sus semejantes del país.



Las experiencias de turistas argentinos y de otros países de América Latina que se trasladaron a Miami bien merecen inscribirse en el cuadro del deshonor.

A continuación, algunos párrafos seleccionados de la nota Turismo y vacunas: son argentinos, viajaron a Miami por descanso y aprovecharon a inocularse gratis [6]:

"Con el 40% de la población de todo el estado vacunada con al menos una dosis... Sin embargo, sigue vigente desde el 21 de enero el Aviso de Salud Pública que da prioridad a las inmunizaciones para los residentes del estado de Florida…"



«Paola… terminó vacunándose, de forma gratuita, sin siquiera presentar un pasaporte. “Fuimos de vacaciones y la primera parada fue Orlando…

“Se nos había traspapelado el pasaporte (sic) en el hotel, de manera que mi marido presentó el DNI de la Argentina y yo mostré la licencia de conducir”, relata.»

A los 15 días Paola regresó y se aplicó la segunda dosis, de Pfizer, por supuesto.



«Rodrigo S. se vacunó en Walgreens y asegura que, al volver, la pregunta del millón entre amigos fue cómo lo hizo. “Le dijimos la verdad, que éramos turistas argentinos, que no teníamos residencia en EE.UU.,… volviéramos a las 17.30 que es cuando terminan con el último turno. Así fue como nos dimos la primera dosis de Pfizer”, rememora. Rodrigo está analizando si viajar para la segunda aplicación, ya que tiene su cita agendada.»

Cuenta la cronista que «situaciones similares se viven en otros estados. La Nación tomó contacto con personas que lograron vacunarse en Georgia, Louisiana y Houston... El Departamento de Estado de Texas aclara incluso en su página web que no hay requerimiento de residencia.» [7]

«American Airlines tiene un vuelo diario…, mientras que Aerolíneas Argentinas tiene cinco por semana. Delta y United también cuentan con algunas frecuencias. El precio promedio del pasaje [a Miami] ronda los 1500 dólares y llega a los 2500.»



Ante la avalancha de latinoamericanos, el Estado de Florida ratificó el 27 de abril la exigencia de una prueba de residencia o de permanencia dentro del territorio para recibir la vacunación. El recordatorio desmentía las declaraciones de DeFillipo, el alcalde de Miami, que un día antes convocó a los latinoamericanos no residentes a vacunarse sin restricciones en la ciudad.

La Nación, previendo que la picardía podía explotar, indica cómo esquivar las normas del Estado:

«Alejandra llegó de turista a mediados de abril… “Ni siquiera llevé el pasaporte, llevé mi carnet de identidad chileno... Esperé 30 minutos para vacunarme [en una farmacia CVS, informa el diario] y luego me dieron cita para la segunda dosis”, cuenta.»

«Pero Clara R., de Rosario, a principios de abril no tuvo esa suerte. “Intentamos en un montón de lugares… Finalmente el día antes de volver a la Argentina pudimos vacunarnos en un lugar más alejado de Miami. No era turístico para nada, y no había cola”, explica.»

«Esta periodista también hizo la prueba: en un Walmart de Pembroke Pines anunciaban por altoparlante que quien quisiera vacunarse con Moderna podía pasar por la farmacia sin necesidad de sacar turno. Me acerqué y expliqué que un amigo estaría llegando de vacaciones, que no es residente ni tiene prueba de residencia alguna… “Entonces que venga con el pasaporte”, contestó el farmacéutico.»

«Martín G. también tuvo experiencias variadas. “Está todo sin regulación. Yo fui dos veces a un lugar donde me habían rebotado. La tercera oportunidad, en vez de ir a la mesa de entrada fui al lugar donde te dan la vacuna. Y lo logré…”, explica.»



«Mariela L. confiesa que llegó a Miami exclusivamente a vacunarse… Tomó un turno online desde la Argentina en el sitio myvaccine.fl.gov... “Alquilé un departamento por un mes y, si bien es renta temporaria, pedí que me hicieran un contrato. Solo con ese comprobante donde figuraba un domicilio, junto con mi pasaporte, me vacunaron”, explica, y agrega que la semana próxima tendrá su segunda dosis.»



La nota profundiza la solución con más recomendaciones para salteadores de colas y asaltantes de lo ajeno:

«Según indica la disposición de Florida, quienes no tengan una identificación del estado pueden presentar… un servicio público con no menos de dos meses de antigüedad; una carta de una institución financiera o de una agencia del gobierno federal; o una carta de un padre, hijo o tutor legal que acredite que la persona está viviendo en su casa.»

«Los sitios privados como farmacias o supermercados suelen ser menos exigentes en los requisitos que aquellos sitios estatales de vacunación.»

«… muchos de los que lograron vacunarse lo hicieron en las farmacias CVS, Walgreens o en los supermercados Publix.»

«Acá ya estamos en la fase que vacunan a mayores de 16.».



La desigualdad de América Latina exhibe el turismo de vacunas [viii]. A modo de ejemplo, las agencias de viaje de Paraguay [ix]celebran las abultadas compras de pasajes de sus ricachones.

Para vacunarse en Estados Unidos, las personas de mayores recursos de América Latina alquilan aviones, reservan vuelos comerciales y rentan autos con el asesoramiento de empresas, consultores y medios de comunicación que cumplen servicios para el país (del norte).

