La tendencia se mantiene y, esta vez, el país sufrió un dramático aumento de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 10.561 nuevos casos de COVID-19 y, en total, son 989.680 casos en todo el país.

En el mismo informe, se informó que además se registraron 161 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 26.267. Por otro lado, el porcentaje de ocupación de camas del 64,2%. Por otro lado en el AMBA, hay un 63,9% de ocupación de camas.

La provincia de Buenos Aires contabilizó 2.383 nuevos casos de coronavirus y se mantiene estable ante los números de otros meses. En total suma 498.251 nuevos infectados. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires se informaron 517 nuevos casos y esto eleva a 139.970 el total de contagios.

Por su parte, la curva ascendente se ve en otros distritos del interior. Córdoba pasó los 1.850 nuevos casos y tiene 62.911 infectados desde que llegó la enfermedad. En el caso de Santa Fe ese número ese de 2.015 para las últimas 24 horas mientras que en total suma 78.823 contagios en total.

La vacuna del COVID-19

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible "para principio de año" y llegaría de forma masiva en marzo de 2021.

No obstante, el titular de la cartera de Salud explicó que "el problema no es cuándo, sino cuántas", debido a que el proceso de vacunación masiva será escalonado y llevará varios meses. En ese sentido, Ginés remarcó importancia de "no relajarnos ahora" en materia de prevención "cuando está tan cerca, quizás en un par de meses, la alternativa más segura que es la vacuna".

Casos provincia por provincia (Diario/Total)

Buenos Aires 2.383 | 498.251

Ciudad de Buenos Aires 517 | 139.970

Catamarca 27 | 480

Chaco 232 | 11.663

Chubut 150 | 9.042

Córdoba 1.850 | 62.911

Corrientes 41 | 1.978

Entre Ríos 279 | 11.434

Formosa -2 | 138

Jujuy 45 | 17.234

La Pampa 87 | 1.618

La Rioja 181 | 6.559

Mendoza 513 | 37.102

Misiones 4 | 203

Neuquén 288 | 15.083

Río Negro 273 | 19.211

Salta 168 | 16.384

San Juan 1 | 1.292

San Luis 183 | 3.337

Santa Cruz 84 | 7.267

Santa Fe 2.015 | 78.823

Santiago del Estero 262 | 6.815

Tierra del Fuego** 208 | 8.148

Tucumán 772 | 34.737