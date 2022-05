PBA: Kreplak confirmó que los casos de COVID-19 aumentaron un 40% esta semana

El ministro de Salud bonaerense dio detalles de la situación epidemiológica del coronavirus y pidió mantener los cuidados. Además, se refirió a la viruela del mono.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, actualizó los datos epidemiológicos en relación a la pandemia del COVID-19. Si bien las internaciones y los fallecimientos se mantienen bajos, gracias a la importante campaña de vacunación, alertó el constante crecimiento de infectados con la enfermedad. "Ventilación continua, mejor si es cruzada, alcanza que esté abierta un poquito para que haya una corriente de aire y barbijo todo el tiempo que se pueda. No es obligatorio, pero la recomendación es que lo tengan puesto casi siempre", pidió.

En diálogo con El Destape Radio, el líder de la cartera sanitaria bonaerense advirtió: "Están aumentando muchísimo los casos de COVID. La semana anterior había aumentado casi un 100% respecto de cómo venía la dinámica y esta semana, un 40%. Es decir, a menos velocidad pero siguen subiendo. No podemos decir cuántos casos hay por día porque cambió la estrategia, no hacemos un testeo diario de todas las personas sino a las personas que son de riesgo únicamente".

Más allá de esta advertencia, el ministro Kreplak remarcó: "A pesar de que aumentaron mucho los casos, no aumentan las internaciones graves ni los fallecimientos. Eso hace que no tengamos que tener una estrategia de caso a caso, no hay que aislar a los contactos estrechos. Lo que hacemos es aislamiento de todos los sintomáticos, sea COVID u otra patología de hasta cinco días". Y argumentó: "Ha cambiado mucho debido a que la letalidad bajó por la campaña de vacunación".

Sobre el Plan Estratégico de Vacunación, destacó que el 95% de la población de la provincia ya tiene la primera dosis, casi el 88% cuenta con la segunda y otro 55% también tiene la de refuerzo. "Nos falta que más o menos 6 millones de personas se den la tercera dosis. Viene creciendo el porcentaje de vacunación, en estos días estamos vacunando cerca de 100 mil personas por día. Hacía mucho que no teníamos ese número. Hace tres semanas estábamos cerca de 30 mil aplicaciones por día", manifestó. Y agregó: "Tiene que ver con la liberación de cuarta dosis, es decir que cualquier persona que cumplió cuatro meses desde la última aplicación, puede dársela y que además no tienen que sacar turno, se acercan a cualquier vacunatorio -no importa si la persona es de la Ciudad u otra provincia- y pueden vacunarse".

Kreplak volvió a destacar la "tremenda eficacia" de las diferentes dosis y destacó que, más allá de las variantes y subvariantes, "no hay que cambiar la vacuna" por lo siguen sirviendo, solo que hay que sumarle otra dosis. Por otra parte remarcó que el aumento de infectados se da por la BA.2, "que es 30% más contagiosa que la Ómicron" que desembocó la tercera ola durante el mes de enero, sumado a los primeros fríos. "Este mito que todos tenemos, de que 'me enfermé porque tomé frío', no existe. Lo que existe es que cuando hace frío uno cierra las ventanas y se contagia de los virus que circulan. ¿Qué hay que hacer? Ventilación continua, mejor si es cruzada, alcanza que esté abierta un poquito para que haya una corriente de aire y barbijo todo el tiempo que se pueda. No es obligatorio, pero la recomendación es que lo tengan puesto casi siempre", dijo sobre las medidas.

Por último se refirió al pedido de las ministras y los ministros, en el COFESA, para que se apruebe la tercera dosis en niños y niñas de 3 a 11 años. "Hay pocos países que están aplicándola. Lo que se ha visto es que la eficacia que se lograba con dos dosis, con la Ómicron cae. Hay información a nivel global. La FDA aprobó hace poco también la posibilidad de dar una tercera dosis a los chicos también para mejorar su cobertura", sostuvo. Y sentenció: "Todavía no está autorizada tampoco la cuarta dosis de los que tienen entre 12 y 18 años. Eso va avanzando, seguramente en las próximas semanas".

¿Preocupa la Viruela del Mono?

El ministro Nicolás Kreplak se refirió a la alerta mundial que hay alrededor los brotes relacionados con esta enfermedad. "Por ahora la viruela del mono es una alerta epidemiológica para nosotros. Los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel global están muy fortalecidos por la pandemia, quizás estos cuadros que se veían hace muchas décadas, especialmente en el Congo y en algunos lugares endémicos, ahora se encuentran con mayor facilidad por esta capacidad de vigilancia". Y sumó: "Eso nos permitió, después de encontrar algunos casos en Europa, encontrar a un viajero en Argentina con síntomas compatibles".

Con respecto al caso sospechoso, el líder de la cartera sanitaria bonaerense especificó: "Hacemos una vigilancia de sus contactos estrechos, por ahora no hay de qué preocuparnos. Venimos viendo, a nivel global, que no se está observando una situación de epidemia descontrolada". Y cerró: "El sistema de Salud habitualmente tiene este tipo de alertas, los cuales seguimos y en caso de que tuviéramos una cuestión para preocupar a la población, lo comunicaremos como hicimos en su momento con el COVID-19, que muchos creyeron que estábamos exagerando y no era así".