Paro y movilización de los trabajadores de la Salud en la Ciudad

Los enfermeros piden ser reconocidos como profesionales de la salud y aumento salarial.

Los trabajadores de la salud de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires realizan este martes una movilización, en el marco de un paro de actividades por 24 horas, para reclamar un aumento de salarios y el reconocimiento de la actividad que cumplen como carrera profesional, entre otras demandas.

El enfermero del Hospital Durand y coordinador de la Agrupación Hospitales porteños, Héctor Ortiz, quien destacó que la jornada de protesta contará con el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Capital Federal). "Le reiteramos a (Horacio Rodríguez) Larreta que nosotros somos profesionales de la salud, no somos humanos descartables", apuntó el dirigente gremial, al comentar la convocatoria a la protesta de mañana que será por 24 horas.



Asimismo, el vocero gremial confirmó también para mañana a las 11, una movilización a la sede de la jefatura del Gobierno de la Ciudad, ubicada en Uspallata 3150, en el barrio porteño de Parque Patricios. "A esta altura de la historia, no puede haber trabajadores que no tengan sus derechos garantizados y que sea el propio Estado, en este caso de la Ciudad, el que incumpla con ellos, es inaceptable", apuntó Ortiz a la agencia estatal Télam.

"Desde que empezó la pandemia los estatales de la salud de CABA pusimos todo de nosotros para cuidar a los vecinos, a nuestros pacientes, pusimos el cuerpo para bancar el sistema sanitario, sostener las políticas públicas y garantizar derechos. Pero el Gobierno nos responde ignorándonos", apuntó Ortiz. Y en ese sentido, agregó: "Hicimos todo lo que hicimos con el orgullo de ser trabajadores de la salud, lo hicimos a pesar de la falta de reconocimiento profesional en la Ley 6035".



Por último, el sindicalista estatal subrayó: "No nos reconocen el pago de un adicional por trabajar en las áreas criticas de los circuito cerrados, la insalubridad, la falta del pase a planta permanente de los contratados por la pandemia. Nos falta ropa de trabajo y los salarios son de miseria", subrayó.