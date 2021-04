Luana Volnovich, directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) dio la dura y preocupante noticia a través de sus redes sociales. Por medio de Twitter, la encargada de la principal asistencia para jubilados, jubiladas y pensionados informó que ya no hay camas de terapia intensiva de coronavirus para afiliados de PAMI en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, mostró su preocupación frente a los altísimos números que tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La política y ex diputada nacional de la Nación expresó: "Me acaba de llamar mi secretario médico para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en CABA y estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia en AMBA". Sobre este tema, advirtió: "Estamos en un momento crítico y el aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud".

Siguiendo la misma línea, Volnovich habló de la obra social que dirige y pidió por más medidas restrictivas para evitar el colapso total. "En PAMI estamos recibiendo 16 mil llamados a emergencias por día, cuando habitualmente son entre 5 mil y 6 mil. Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto", manifestó.

A su vez, la directora ejecutiva de PAMI informó: "Estamos recibiendo 16 mil llamados a emergencias por día, cuando habitualmente son entre 5 mil y 6 mil. Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto". Mientras que aprovechó para cerrar el hilo, enviándole un mensaje a la gente: "Argentinos y argentinas, tengamos conciencia. Seamos solidarias y solidarios. Respetemos las medidas de cuidado mientras la vacunación avanza. Es hora de volver a cuidarse más".

Recordemos que dicha obra social fue noticia durante los últimos días por sumarse a la campaña de vacunación para adultos mayores en la CABA por pedido del máximo mandatario, Alberto Fernández. "No vamos a pedirle a la gente que vaya a otro lado, va a ir a donde va a ir hoy. Lo que se hará es poner más capacidad de vacunación", manifestó Volnovich en diálogo con El Destape.

