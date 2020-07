Internaron a Cacho Fontana tras contraer coronavirus

Cuando en el día de ayer se informó que el locutor Cacho Fontana había dado positivo en el hisopado de COVID-19 pero que era asintomático y estaba aislado en la clínica de rehabilitación en la que vive desde hace un tiempo, hubo un dejo de tranquilidad en los medios. Hoy todo cambió tras la triste noticia de su hija Antonella: su papá fue internado en el Hospital Fernández tras levantar 37.8 grados de fiebre.

"Es así. Me llamaron hoy de la clínica Interplaza para decirme que mi papá tenía 37.8 de fiebre y por el protocolo tenía que ser trasladado. Ahora está en el Fernández", declaró en Intrusos (América TV). "Lo vi desde lejos cuando lo trasladó la ambulancia. Le pregunté cómo estaba y me dijo que tenía frío pero nada más. Calculo que también es porque la temperatura es de 10 grados", siguió, muy angustiada.

Sobre el momento en qué se enteró del diagnóstico positivo de su padre, afirmó: "Me llamaron la semana pasada. Antes, nos informaron por mail que había un caso positivo e iban a hisopar a todos los pacientes. Cuando llegó el resultado, como era asintomático, se decidió dejarlo ahí dado que el lugar estaba en condiciones de atenderlo, pero hoy tuvo que ser trasladado".

Ya quebrada, Antonella relató la primera sospecha de cuándo quiso llamarlo hoy y no obtuvo respuesta alguna. "Nunca atendió el teléfono; él siempre atiende y era por esto. Ahora está internado pero no puede estar nadie con él. Lo único que podés hacer es dejar tu número de teléfono y esperar que un médico te llame", comentó, angustiada.

"Es lo peor que te puede pasar en este momento. Que un familiar tuyo esté contagiado, que tenga 88 años y fiebre. Esperemos que le baje y esté todo bien. Mi hermana está en Madrid, la llamé al toque cuando me enteré y me preguntó si viajaba. La verdad que no sé qué decirle", lanzó entre sollozos, sobre este difícil momento que está atravesando su familia.