Tomás Orduna, infectólogo miembro del equipo de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, advirtió que la posibilidad de una vacuna recién se estima su llegada para nuestro otoño del año 2021. También deslizó que la comunidad científica vislumbra una segunda ola de infectados en el hemisferio norte.

"En principio, sobre vacuna la he pensado para dentro de un año, para el otoño 2021, pero no antes. Gente de primer nivel dice que no puede evitarse pasos de la ética y seguridad como con cualquier otra vacuna", afirmó, en diálogo con El Destape Radio.

Y avisó que "ya no parecería que podría llegar para frenar una segunda ola en el hemisferio norte, que empezará a partir de noviembre en adelante".

Con respecto al avance de la pandemia en nuestro país, el investigador describió que "los números con respecto a contagios ya veíamos hace unos días que habría una escalada importante con la llegada de pacientes del barrio 31, la 1-11-14, entre otros". Sin embargo puntualizó en que, si bien "cada muerte es una tragedia, para la cantidad de contagios que hubieron, todavía estamos en un número más importante de contagios que de fallecidos".

"Los pacientes que hoy detectamos se contagiaron, en promedio, una semana atrás. Se autorizaron una serie de comercios que hay que monitorear con lupa en el día a día. Si hay que poner freno de emergencia y dar pasos para atrás, no se duda", pidió. Aun así no consideró que habría que volver atrás en el confinamiento porque "todavía no porque se mantienen dentro de las barriadas".

Para concluir, estimó que se podría alcanzar un pico importante pero solo "en AMBA, con las villas como epicentro".