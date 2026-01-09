El gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones de cara a la reforma laboral que buscará tratar en febrero. En tanto, el mandatario tiene previsto avanzar en su agenda oficial con actividades en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos. En tanto, Milei continúa marcando su lineamiento con Estados Unidos ante el ataque a Venezuela. Ante esto, desde la oposición exigió juicio político al mandatario. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei cerró encuentros con líderes de derecha y busca acelerar la reforma laboral
El mandatario tiene previsto avanzar en su agenda oficial con actividades en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos.
El Gobierno afronta pagos de deuda por US$4.200 millones
El gobierno de Javier Milei deberá enfrentar durante la jornada el pago de vencimientos de deuda por un total de US$4.200 millones, correspondientes a bonos soberanos emitidos en la reestructuración de 2020.
Se trata de títulos colocados en agosto de ese año, durante el gobierno de Alberto Fernández, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros. El primer día hábil de 2026, el Ejecutivo envió a los tenedores el aviso oficial de pago.
Para reunir los fondos, el Ejecutivo concretó distintas operaciones durante la semana, entre ellas, un préstamo por US$3.000 millones con seis bancos internacionales, además del ingreso de US$706 millones por la venta de acciones de hidroeléctricas del Comahue y el uso de parte de las reservas del Banco Central.
Milei pospuso su visita a Córdoba: irá al festival Jesús María
Como parte de su primera visita del 2026, el Presidente irá al festival de folklore en la provincia mediterránea, uno de los principales bastiones electorales de La Libertad Avanza.
Javier Milei pospondrá su viaje a Córdoba. Si bien estaba previsto que el Presidente visite la provincia mediterránea esta semana, lo hará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para participar del Festival de Jesús María.
Milei retomó la agenda sobre Venezuela y recibió a la exembajadora de Guaidó
El Presidente mantuvo un encuentro con Elisa Trotta en Casa Rosada, luego de haber recibido a la española Isabel Díaz Ayuso, también con el país caribeño como foco.
Con una agenda enfocada en la crisis en Venezuela, el presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la exembajadora de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta. A media mañana, Milei ya había recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que también tuvo como eje la situación en el país caribeño tras el ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro.
Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y reafirmó su alineamiento con Trump
La situación en Venezuela estuvo entre los principales temas que abordaron el Presidente y la titular de la Comunidad de Madrid.
Javier Milei se reúne con Isabel Díaz Ayuso y reafirma su lineamiento con Trump
