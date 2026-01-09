Milei cerró encuentros con líderes de derecha y busca acelerar la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei deberá enfrentar durante la jornada el pago de vencimientos de deuda por un total de US$4.200 millones, correspondientes a bonos soberanos emitidos en la reestructuración de 2020.

Se trata de títulos colocados en agosto de ese año, durante el gobierno de Alberto Fernández, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros. El primer día hábil de 2026, el Ejecutivo envió a los tenedores el aviso oficial de pago.

Para reunir los fondos, el Ejecutivo concretó distintas operaciones durante la semana, entre ellas, un préstamo por US$3.000 millones con seis bancos internacionales, además del ingreso de US$706 millones por la venta de acciones de hidroeléctricas del Comahue y el uso de parte de las reservas del Banco Central.