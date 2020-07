Día del Amigo: en qué provincias se podrá celebrar el lunes

Como cada 20 de julio en Argentina se celebra el Día del Amigo, pero en este contexto de pandemia de coronavirus, juntarse con amigos y amigas se vuelve casi imposible, sobre todo en las zonas donde la cuarentena se volvió más estricta por el aumento de contagios. No obstante, hay ciudades que se encuentran en una fase 5 y podrán celebrar el lunes que viene.



En Mendoza, están habilitados cafés, bares y restaurantes, siempre que se reserve antes el lugar, y funcionan hasta las 23 para los festejos del Día del Amigo, en el contexto del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, al tiempo que el gobierno local dispuso que en las mesas de los comercios no podrá haber mas de 6 personas.



Finalmente, en caso de las celebraciones en algún centro turístico – Mendoza habilitó el 13 de junio el turismo interno en toda la provincia menos en la ciudad de San Rafael – se permitirán bajo protocolo establecido para el sector, mientras que en "los alojamientos se podrá pernoctar al menos una noche, con reserva previa, y la capacidad de ocupación, durante la prestación de los servicios, no podrá ser superior al 50%".



En San Luis, el Día del Amigo se celebrará entre pocos ya que los festejos podrán realizarse con un máximo de 10 personas en cada una de las reuniones programadas, según lo establece el protocolo vigente para reactivar progresivamente los contactos esenciales, en la provincia que continúa sin registrar circulación comunitaria de coronavirus.



Desde el gobierno puntano recomendaron evitar la concurrencia o presencia de personas consideradas dentro del grupo de riesgo, mientras que se recordó que cualquier individuo con síntomas compatibles con coronavirus no deben concurrir a encuentros, que es recomendable lavarse las manos seguido con jabón y agua, evitar tocarse la boca, ojos y nariz, no compartir elementos de uso personal como vajilla, vasos, cubiertos, platos o mate, y evitar el contacto físico.

En, para las localidades sin circulación viral, están habilitadas las reuniones sociales de 21 a 00 y los asistentes no podrán superar el número de 10 personas en total. No obstante, el Gobierno de esa provincia advirtió que ante posibles celebraciones "por el momento se mantienen las mismas recomendaciones y se recuerdan las sanciones y multas que se pueden aplicar a quienes violenten los protocolos sanitarios establecidos".Enestán permitidas las reuniones sociales de hasta 10 personas en viviendas donde se pueda respetar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad y los bares podrán abrir en el horario de 17 a 24, tanto de locales con mesas al aire libre como en interiores, siempre que entre ellas haya una distancia de 2 metros.



En otras provincias no habrá celebración: es el caso de Santiago del Estero, donde si bien la provincia se encuentra en fase 5, no están permitidas las reuniones sociales, por lo tanto desde el Ministerio Público Fiscal local remarcaron que para "evitar confusión en la población", solo están habilitadas las "reuniones de tipo familiar en casas particulares de hasta 10 personas".



Además, agregaron que "en bares o restaurantes solo se permiten cuatro personas por mesa, respetando la distancia mínima de 2 metros a cada lado entre mesa y mesa" y hasta las 00:00.



En Córdoba tampoco se permiten las reuniones sociales de amigos en domicilios particulares, aunque sí los encuentros entre familiares de hasta 10 personas. El martes se estableció que las reuniones queden restringidas a los domingos de 11 a 23 , debido al aumento de casos positivos de coronavirus en la provincia.



No obstante, para el Día del Amigo, los cordobeses podrán compartir en los bares y restaurantes, habilitados desde el 7 de julio en toda la provincia, Se podrán reunir de 7 a 23, con 6 personas por mesa y sin mantener contacto con ocupantes de otras mesas.

En la ciudad detodavía no se confirmó el día del festejo aunque la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Santa Fe le propuso al municipio quepor lo que ahora resta saber cuál es la respuesta. Al respecto, el gobernador santafesino, Omar Perotti, sostuvo que se va aSimilar es lo que ocurre en la ciudad de, donde el municipio y los representantes del sector gastronómicoy pasar la fecha para el mes de septiembre: "Creemos que no es el momento para el festejo", afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Sebastián Chale.Por último, ense mantiene lade efectuar encuentros en, localidad declarada dpor lo que no se permitirán reuniones como los clásicos que se esperan para el próximo lunes, Día del Amigo. En el resto de las localidades la postura espara evitar el contacto estrecho aunque "podrán efectuarse con las restricciones lógicas de que no sean más de 8, dependiendo del espacio", explicó el Comisario General Miguel Gómez, jefe de la policía del Chubut.