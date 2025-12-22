Una figura de El Nueve renunció en vivo: "Elijo ser honesta conmigo"

Se bajó una famosa figura de El Nueve.

Débora D’Amato confirmó su renuncia a Los Profesionales de Siempre , el ciclo de espectáculos que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve. Tal como había anticipado Ángel de Brito en sus redes sociales, la periodista no continuará en el programa durante 2026 debido al cambio de horario que tendrá el envío.

La confirmación llegó a través de un extenso y emotivo mensaje que D’Amato compartió en sus redes, donde dejó en claro que la decisión no estuvo vinculada a conflictos internos ni a falta de ganas. “Admirar también es saber agradecer”, escribió al inicio del posteo, para luego dedicarle sentidas palabras a Flor de la V, con quien mantiene un vínculo profesional y personal de larga data.

En su descargo, la panelista recordó cómo se conocieron trabajando juntas en A la tarde y destacó la complicidad que nació entre ambas. “Fuimos compañeras de banco y casi sin darnos cuenta nos hicimos cómplices”, expresó, al tiempo que subrayó el respeto y la confianza mutua que se consolidaron con el paso de los años.

La palabra de la panelista sobre Flor de la V

D’Amato no ahorró elogios hacia la conductora y resaltó su recorrido personal y profesional. Remarcó la valentía, la coherencia y el profesionalismo de Flor de la V, a quien definió como un ejemplo dentro del medio. “Lo que logró en su vida en otra década hubiera sido impensado”, sostuvo, y destacó la manera en la que construyó su carrera sin resignar humanidad.

Al explicar el motivo concreto de su salida, la periodista fue clara y directa: el nuevo horario del programa resulta incompatible con su rutina diaria. “Hoy la vida me pide decir adiós. El cambio de horario me parte en veinte pedazos y, aunque duele, elijo ser honesta conmigo y con lo que necesito para mi vida y mi familia”, escribió, dejando en evidencia que se trata de una decisión personal.