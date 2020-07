Descontrol y en la nueva cuarentena: bares de Palermo repletos y sin normas de seguridad ante la pandemia

El inicio de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus también trajo la contracara: la irresponsabilidad de la gente. Con varios meses de aislamiento, el cansancio en la población se nota pero con eso llega el relajo ante la pandemia. Es lo que sucedió en los bares del barrio de Palermo en vísperas del Día del Amigo: jóvenes sin barbijo, sin distanciamiento social y sin cumplir las normas básicas de cuidado ante el COVID-19. En las plazas y espacios públicos de la ciudad y de varios puntos de la provincia también se registraron imágenes de grandes aglomeraciones de personas.

En las últimas 24 horas se reportaron 1.108 nuevos casos de personas con coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y fallecieron 14 personas durante la jornada, lo que acumula un total de 45.261 positivos y 874 muertes en el distrito, confirmó hoy el Ministerio de Salud porteño en su reporte diario. En los últimos días los casos de infectados de COVID-19 sigue alto pero estable y ese dato miran con atención las autoridades sanitarias. El viernes, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaron el inicio de un proceso que llegará hasta el 2 de agosto y buscará ir volviendo a la normalidad.

Pero la responsabilidad de la gente en esta nueva etapa aún no afloró. Plazas repletas en varios puntos del país, salidas con niños y gente mayor. Un combo peligroso. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pidió ser "cautelosos" porque si bien la curva de contagios se mantiene estable, "la presión en el sistema de salud sigue existiendo", y pidió que "no haya juntadas" cuando se celebra el Día del Amigo. "Podemos festejar con amigos pero de otro modo: seamos creativos, pero no debemos juntarnos", exhortó el vicejefe de Gobierno porteño. "No hay vacuna ni tratamiento, y las posibles vacunas recién están en fase exploratoria, y sabemos que las juntadas generan contagios", agregó.



Por su parte, la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, dijo que seguirán con atención la evolución de los casos para determinar si se debe volver atrás con la flexibilización. Lo mismo indicaron desde la administración porteña. El principal temor: el colapso del sistema sanitario. En la Ciudad de Buenos Aires el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 280 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 760 pacientes con esa enfermedad moderada y 3.106 leves, según la información oficial.

Con la flexibilización de la cuarentena, el descontrol y el relajo ante el coronavirus. Varios videos publicados en las redes sociales mostraron festejos en vísperas al Día del Amigo en los bares porteños. En las imágenes registradas, según los usuarios, en la zona de las calles Costa Rica y Gurruchaga se puede ver cómo los jóvenes concurrieron a los bares sin ningún tipo de cuidado ante la pandemia: sin tapaboca y sin distanciamiento social.