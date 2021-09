COVID: Autoridades de hospitales provinciales mostraron alegría por caída de casos

La actual situación epidemiológica de fuerte caída en el número de enfermos y fallecidos también tiene su repercusión en los trabajadores.

Autoridades de hospitales de todo el país coincidieron que tras los picos de contagios de COVID-19 en todo el país, la actual situación epidemiológica de fuerte caída en el número de enfermos y fallecidos propicia un "alivio en el personal".

Desde Santa Fe hasta Río Negro, la mayoría de las provincias revelan una baja muy grande en la cantidad de camas. La cartera sanitaria indicó que son 1.237 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, lo que representa a nivel nacional un 36,9% de camas ocupadas por adultos en salas UTI. El 40,7% de esas internaciones corresponde el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En el hospital Provincial de Rosario, Santa Fe, por ejemplo sostuvieron "estamos aliviados porque durante mucho tiempo no se pudo dar respuesta a un montón de patologías comunes". Lo explicó Teresita Ghio, directora de ese establecimiento en charla con Télam, uno de los principales centros de atención para pacientes de coronavirus en la provincia.



"Hubo momentos donde se juntaban personas con síntomas, pero todos tuvieron su espacio. Se hizo intercambio de pacientes, cambiándolos de camas y demás, sin embargono dejamos a nadie sin atender, eso es un gran logro para la salud pública", dijo la profesional al ser consultada por Télam en relación al impacto de la caída de casos de Covid-19 en la UTI del hospital.

Por otro lado, el director del Hospital Zonal de Bariloche, Leonardo Gil, evaluó como "muy positiva" la curva descendente de pacientes Covid-19 en la UTI de ese establecimiento. "Hoy (por el viernes) tenemos un solo paciente en cama de UTI. Se trata de un hombre muy mayor, quien ya está curado, pero requiere cuidados intensivos por su cuadro general pos Covid, y tenemos solamente dos camas de terapia intermedia con pacientes positivos", añadió Gil.



Desde el 17 de septiembre , en que falleció un paciente domiciliado en la vecina localidad de Dina Huapi, no se registran fallecimientos en este hospital .El último parte oficial indica que hasta el sábado se contaba con 292 casos activos en la localidad, sobre un total de 24.378 casos recuperados desde el inicio de la pandemia.

En este mismo sentido, en la costa los casos de Covid-19 están disminuyendo a diario y las UTI de distintos municipios ya no están con ocupación por pacientes de este tipo.El titular de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam que "en Mar del Plata existen 464 casos activos de Covid-19 y no hay pacientes internados en las UTI".



"El Hospital Modular ubicado en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) hace ya más de 15 días que no tiene pacientes internados" aseveró, al tiempo que consideró "en el Hospital de la Comunidad (HPC) y la Clínica Pueyrredón las áreas de Covid han quedado vacías". Vargas remarcó que "hoy el total de casos de toda la región sanitaria VIII que está integrada por 16 municipios solo existen 4.126 casos"