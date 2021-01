“No damos más”: médicos, furiosos con la imagen de la multitud en Córdoba

Las imágenes de miles de turistas apiñados en los ríos serranos cordobeses sin respetar el distanciamiento social causó indignación de los médicos: “No damos más”, coincidieron distintos trabajadores de la salud contactados por El Destape.

Raúl Audenino, dirigente de Médicos Autoconvocados de Córdoba señaló que “estamos en vacaciones, estamos en pandemia y frente a una situación muy grave de aumento de casos y todavía no tenemos la vacuna para todos. Así como reclamamos al Gobierno de Córdoba que mejore el trato con los equipos de salud; les recordamos a todos los que estén de vacaciones, a la población en general, respeto por los equipos de salud; pero no sólo por nosotros solicitamos respeto; les pedimos que respeten a sus padres, a sus abuelos, a todos sus familiares. El cuidado es simple, se trata de usar el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social; es lo único que les solicitamos a la gente que está de vacaciones; con estas simples medidas preventivas vamos a mejorar y no va a seguir el aumento de casos atroz que estamos teniendo”.

Por su parte, Pablo Igarzábal, médico del Area Covid del Hospital Córdoba cuestionó que “en esta época estival no se llevó adelante ningún protocolo preventivo en la mayoría de los lugares de acceso turístico y esto deriva en conductas irresponsables por parte de personas que, evidentemente, no adhieren a las políticas preventivas que se vienen desarrollando desde el punto de vista sanitario como el distanciamiento, la utilización del barbijo y fundamentalmente la necesidad de cumplir con este tipo de medidas”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este médico cordobés apuntó que “a nosotros nos toca atender la peor parte, que es atender las consecuencias de estas actitudes, se nos hace difícil porque actuamos ya sobre el hecho consumado y sobre situaciones más complejas en épocas donde deberíamos reforzar la pauta preventiva. Por eso, uno apela a la responsabilidad de aquellos que están gozando de sus vacaciones en épocas donde algunos estamos trabajando más que antes”.

"Les pedimos que respeten a sus padres, a sus abuelos, a todos sus familiares" COMPARTIR:

Igarzábal no sólo cuestionó la irresponsabilidad individual de aquellos que se aglomeran en los valles turísticos cordobeses: “También hay que poner el ojo en el rol del Gobierno. Hay una inconsistencia, desde el punto de vista retórico plantea todas estas cuestiones del distanciamiento y medidas preventivas y por otro lado flexibiliza y por otro lado no controla que se lleven adelante los protocolos preventivos”.

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud, Gastón Vacchiani opinó que “es evidente que como ciudadano hay que ser responsable, mantener las medidas de distanciamiento, no aglomerarse en multitudes y como gremio apelamos a la sociedad, a la población que lo haga. Pero también entendemos que está equivocada la decisión del Gobierno de Córdoba deje todo en la irresponsabilidad individual o social de la población, que es lo que está pasando. Después pasan estos sucesos y el Gobierno le echa la culpa a la gente; el Gobierno de Córdoba debe tener un rol protagónico, no solo en educación, sino de implementación de protocolos, que no lo hay: hoy en Córdoba hay un sálvese quien pueda y eso es por una política demagógica del gobernador Juan Schiaretti”.

Por caso, Córdoba no adhirió a la restricción horaria nocturna dispuesta por la Nación para prevenir la circulación del coronavirus.

El dirigente gremial señaló que “lo que se ve ahora en las sierras puede ser responsabilidad de alguna parte de la sociedad; pero lo primero que hay que decir es que el Gobierno no toma ninguna medida de prevención ni educación. Concomitante con eso hay que decir que no asignaron ningún personal de salud en los lugares turísticos; no reforzaron el Hospital Domingo Funes que es el hospital regional de Punilla; ni en el hospital modular de Calamuchita; nada de eso ha pasado; los hospitales están saturados, sin personal, en plena temporada, es una irresponsabilidad y negligencia del Gobierno de la Provincia en medio de una pandemia”.

Vacchiani alertó que “el responsable de la mala política para contener la pandemia es Schiaretti con su demagogia y las aperturas prematuras. Viendo lo que está pasando en Europa que vuelven a cerrar todo, nosotros tenemos la ventaja de adelantarnos a lo que está pasando y prevenir una segunda ola; pero nada de eso pasa. Para el Gobierno de la Provincia directamente la pandemia no existe”.

Por su parte, Andrés Peñaloza, presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, en declaraciones a Radio Universidad afirmó: “Estamos agotados desde el punto de vista psicológico. Necesitamos descanso y apelamos, y es lo que hablamos con los colegas, a tomarnos días de vacaciones ahora en donde no somos tan necesarios todavía”.

Peñaloza aseguró que “no hay un nivel de ocupación (en Terapia Intensiva) en que sea imprescindible nuestra presencia, por lo menos por ahora” y solicitó que “podamos recuperarnos psicológicamente para enfrentar, si es que nos vuelve a tocar, otra ola”.

Julio Viscardi, de la Asociación de Auditoría y Calidad de Atención Médica le dijo a El Destape que “hay un sentido de no responsabilidad y no empatía que se vieron estos últimos días en nuestros ríos por parte de personas que no respetaron las mínimas medidas preventivas contra el Covid; que demuestran claramente que no les interesa la vida del otro, nunca pensaron en el otro; y cuando digo el otro, no les importaron siquiera sus padres y abuelos. Porque esa gente vuelve a sus casas, a sus hogares y seguramente, por su juventud puede ser portador asintómático. Va a saludar, a besar y abrazar a sus adultos mayores y los va a condenar a muerte”.