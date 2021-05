Jonatan Viale informó que dio positivo de coronavirus, a un mes de la muerte de su padre, Mauro Viale.

Jonatan Viale informó que dio positivo de coronavirus. El periodista y conductor de LN+ contó que tanto él como su esposa Micaela y sus dos hijos Romeo y Rafael permanecerán aislados. Por el momento, tanto Viale como su familia están atravesando la enfermedad con síntomas leves.

De todas formas, Viale reconoció que siente temor al haberse confirmado que tiene coronavirus. "Todos la llevamos bien, con síntomas leves. Pero el miedo está, por razones obvias", escribió el conductor a través de su cuenta de Twitter, haciendo clara referencia al mal momento que atravesó hace un mes, cuando se confirmó la muerte de su padre, Mauro Viale, luego de contraer coronavirus.

"Estamos angustiados pero vamos a salir adelante", afirmó Viale e hizo un pedido puntual: que respeten a su familia en este difícil momento: "Lo único que les pido es que no se metan con mi familia. Sean respetuosos de mis hijos. Gracias".

La muerte de Mauro Viale

El fallecimiento de Mauro Viale sorprendió al mundo periodístico y al pueblo argentino en general. Es que el conductor de 73 años estuvo en el aire de A24 hasta el jueves 9 de abril: es decir, dos días antes de su muerte. El periodista había sido traslado a una sala común luego de dar positivo y un estudio reveló que tenía comprometidos los pulmones porque el cuadro de la enfermedad ya llevaba varias jornadas antes de que apareciera el dolor de cabeza.

Durante la semana anterior al hisopado, Mauro Viale se había vacunado contra el COVID-19. También fue uno de los comunicadores que más habló sobre los riesgos de la pandemia.

Los restos de Viale fueron trasladados al cementerio de La Tablada, en un cortejo fúnebre acotado al que solo pudo asistir parte de su familia.

Luego de darse por confirmada la muerte de Mauro Viale, Jonatan dio detalles sobre cómo fueron sus últimas horas de vida: "No era mi papá el sábado al mediodía, no era. Mi papá es gigante en todo sentido y cuando lo ví ahí era otra cosa, estaba tomado por esa mierda, estaba débil y me parece que tenía mucho miedo", lamentó al tiempo que afirmó que "el sábado entró a terapia en Los Arcos". "¿En la ambulancia fue la última vez que lo viste?", preguntó Feinmann. "No lo había pensado, pero fue así", reconoció Jonatan.