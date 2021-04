Así fueron las últimas horas de Mauro Viale antes de morir: "Se había desplomado"

Cómo fueron las últimas horas de Mauro Viale antes de morir.

El fallecimiento de Mauro Viale sorprendió al mundo periodístico y al pueblo argentino en general. Es que el conductor de 73 años estuvo en el aire de A24 hasta el jueves 9 de abril: es decir, dos días antes de su muerte. Y en diálogo con Diario Clarín, su hija Ivanna reveló cómo fueron las últimas horas del protagonista antes del trágico final.

Tras morir repentinamente luego de contraer coronavirus, Ivanna relató: "No pasaron ni cinco minutos que había entrado a su casa y me llama mi mamá urgente, diciéndome que papá se había desplomado en la cama. Entonces, me fui volando para allá. Llevé mi termómetro y mi oxímetro por las dudas”

“Fijate cómo me protegió que pasé toda la noche del viernes con él y no me contagió de coronavirus. Lo acaricié, le puse paños, le di besos. Sí, me pude despedir”, reveló su hija, quien acompañó a Mauro Viale en todo momento y dejó en claro que las últimas horas del periodista han sido difíciles.

Mauro Viale dejó un legado en los medios de comunicación, pasando por diferentes aristas del mismo. Habiendo saltado a la fama siendo uno de los relatores más importantes del fútbol argentino, luego su carrera se volcó hacia el magazine y también incursionó en el periodismo político. Periodista por naturaleza, este protagonista sentó un precedente en la historia de la radio y televisión nacional.

Ivanna Viale reemplazará a su padre Mauro en la radio

Ya pasaron tres semanas de la repentina muerte de Mauro Viale y lentamente se va sabiendo cómo continuarán los espacios en los que el histórico periodista se desempeñaba en los medios. Mientras ya se confirmó cuáles serán sus reemplazos en la televisión, se supo quién tomará su lugar en "El Giglico", el programa que Viale conducía en los domingos al mediodía en Radio Rivadavia. Los directivos de la emisora definieron hoy que Ivanna Viale será la reemplazante de su padre en el ciclo dominical.

La confirmación llegó a través del portal Primicias Ya, que informó de la decisión de los directivos de Radio Rivadavia de colocar a Ivanna Viale como reemplazante del periodista que murió a los 73 años. La hija de Mauro conducirá "El Giglico" los domingos de 11 a 12 hs por Radio Rivadavia. Psicóloga como su madre, Ivanna Viale estará acompañada por Lucas Mella, quien también supo estar al lado del histórico conductor. Vale recordar que Ivanna no pudo despedir a su padre en el cortejo fúnebre que llevo a Mauro Viale al Cementerio de La Tablada ya que se encontraba aislada por ser contacto estrecho.