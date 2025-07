"Una enfermera intentó matarlos": el nuevo mensaje del tribunal del juicio del Neonatal para los bebés sobrevivientes

La Cámara Criminal y Correccional de 7° Nominación de la ciudad de Córdoba dio a conocer, en la mañana de este miércoles, los fundamentos de la sentencia que condenó a prisión perpetua a Brenda Agüero, la enfermera que asesinó a cinco (5) bebés en el Hospital Materno Neonatal y tentativa de homicidio de otros ocho (8) recién nacidos. Además fundamentaron la condena de cinco funcionarios y explicaron el por qué de la absolución al exministro de Salud provincial, Diego Cardozo. “Cuando ustedes eran bebés, con apenas unas horas de vida (…) una enfermera intentó matarlos (…). Hoy, quien les hizo ese tremendo daño, ha sido condenada (…) y está en la cárcel por la gravedad de lo que hizo”, cerraron el mensaje.

En relación a la principal imputada, el voto mayoritario fue redactado por el camarista José Daniel Cesano y compartido por la vocal Laura Huberman y cuatro integrantes del jurado popular (los otros ciudadanos se inclinaron por la absolución). "Fue la autora de los procedimientos insidiosos que causaron la muerte de los cinco bebés fallecidos, así como también de los ataques respecto de los otros ocho recién nacidos", señala el magistrado. Además, aseguró que no hay ningún obstáculo para alcanzar la certeza en base a prueba indirecta y que "existe una pluralidad de indicios unívocos" para probar los hechos.

Al mismo tiempo, en la sentencia detalla cuáles son los indicios que se tuvieron en cuenta para considerar probada su participación en los delitos señalados. Entre ellos, figuran: la imputada siendo la única persona presente en la totalidad de los días en que se produjeron los hechos; en 11 de los casos, mantuvo contacto personal con los bebés y en dos, tuvo la oportunidad de hacerlo; en varios sucesos, fue quien dio aviso a las médicas por las descompensaciones (incluso, antes de que los síntomas sean visibles).

En esa línea, desde la Cámara Criminal remarcaron que en la sala donde trabajaba Agüero se encontraron cuatro lapiceras de insulina y ampollas de potasio; medicación que el Hospital Neonatal no suministraba en ese formato o no debía estar en ese lugar. "Cuando la enfermera dejó de asistir al hospital, cesaron los hechos y cuando se enteró de las sospechas que existían hacia su persona, demostró intenciones de mudarse a otra provincia", completaron. Y desde el Tribunal concluyeron: "Esta pluralidad de indicios permiten destruir el principio jurídico de inocencia del que goza la encausada; y me autorizan a sostener, más allá de toda duda razonable, que la autora de los 13 sucesos fue Brenda Cecilia Agüero".

Por su parte, los cuatro jurados populares que votaron -en minoría- por la absolución de la enfermera, fundamentaron su elección coincidiendo en que mucho de los hechos "no existieron" mientras que en otros casos, "no logró probarse la participación de la imputada". Asimismo, apuntaron que la inyección de potasio deja marcas y luego genera necrosis. "¿Cómo se explica que en el resto de los casos no haya ni rastros clínicos ni marcas compatibles con tal método?", se preguntaron.

El mensaje de los jueces a las víctimas

“Cuando ustedes eran bebés, con apenas unas horas de vida (…) una enfermera intentó matarlos. (…) Hoy, quien les hizo ese tremendo daño, ha sido condenada (…) y está en la cárcel por la gravedad de lo que hizo”, comienza el párrafo dirigido a los niños que lograron sobrevivir a los ataques de Agüero. “La gran mayoría de los médicos y enfermeras de todos los hospitales son personas que se desviven para hacer el bien. Hubo una mala profesional; pero hay millones que están dispuesta a sacrificarse, día tras día, para nuestro bienestar”, agrega el camarista Cesano.

Y completan, en dirección a las madres que perdieron a sus niños en el brutal caso: “Frente a tan terrible dolor, nada –ni el propio Derecho– les puede reparar su quebranto. Sin embargo, esperamos que con este frío proceso en donde se trató de llegar a la verdad –que no es consuelo de nada– puedan, no obstante, comenzar a transitar su duelo”.

El Tribunal, además, consideró que la sentencia también está configurada bajo la figura de violencia institucional en perjuicio de las víctimas, ya que el Estado -a través de sus agentes- concretó prácticas que "resultaron, por lo menos, reñidas con algunos derechos fundamentales" del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "En uno de los momentos en donde se verifica una mayor vulnerabilidad de la mujer, se afecta a su bebé con bárbaros ataques y se le oculta lo sucedido; y todo esto ocurre y tiene como protagonistas a agentes públicos de un nosocomio a donde aquéllos depositaron toda su confianza", sostienen en el fallo.

La condena a cinco funcionarios y la absolución del exministro de Salud

Los jueces Cesano y Huberman, junto a los mismos cuatro jurados populares, también votaron a favor de la condena de los acusados Liliana Asís, exdirectora del hospital; Alejandro Escudero Salama, como exsubdirector de Gestión Administrativa del nosocomio; Martha Elena Gómez Flores, exjefa de Departamento de Neonatología; Adriana Moralez, médica neonatóloga; y Pablo Carvajal, exsecretario de Salud de la Provincia de Córdoba. En sus argumentos señalan que "conocieron el carácter delictivo de los fallecimientos y las descompensaciones" y sin embargo, ocultaron lo ocurrido.

Según el tribunal, los tres primeros tuvieron conocimiento fehaciente de la naturaleza de los hechos desde principios de mayo; mientras que Carvajal se enteró de todo en una reunión mantenida el 7 de junio con las autoridades del hospital, en su despacho.

Por otro lado, en relación al exministro Diego Cardozo, hubo contradicciones a la hora de votar. El Tribunal votó por su condena ya que consideraron que tomó conocimiento de los hechos el 7 de junio e "incumplió su deber de denunciarlos"; pero en esta ocasión, los cuatro jurados populares que acompañaron en otras oportunidades, conformaron mayoría con el resto de los jurados y todos apoyaron la absolución del funcionario. "Inmediatamente dio directivas operativas e institucionales", lo excusaron. Entre ellas: la intervención del hospital, la separación de agentes en casos sospechosos, el inicio de un sumario administrativo y el seguimiento de los casos judicializados.

“Una vez impartidas las directivas, no volvieron a suceder hechos en el hospital. Esto se debe a que las directivas descriptas se fueron cumpliendo, con excepción de una denuncia penal integral, que estaba en preparación”, sentenciaron.