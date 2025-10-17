"Se hace": el abogado que no quiso defender a Laurta destruyó su estrategia para salir impune

En los últimos días, el doble femicida Pablo Laurta ha dejado al descubierto su estrategia para salir impune del asesinato de Luna Giardina (24), Mariel Zamudio (50) y del chofer de aplicación Martín Sebastián Palacios (49). Al momento de ser trasladado a declarar en Concordia, se lo escuchó decir frases como que "quería rescatar a su hijo de un red de trata" o "hay que venerarlo, es un mártir". Artilugios conocidos que no sólo son para justificarse sino, además, para parecer inimputable.

Este viernes, un abogado que rechazó defenderlo lo confirmó. Se trata de José Manuel Fiz Chapero, quien aseguró que Laurta es "totalmente imputable" por los crímenes que cometió en la última semana en las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

La razón por la que un abogado rechazó defender al doble femicida Pablo Laurta

En diálogo con LN+, el abogado penalista contó que Laurta se comunicó con él en mayo pasado para buscar que lo defienda en el marco de una denuncia que supuestamente había hecho contra su expareja y su exsuegra, meses atrás.

"Me llama para decirme que temía por la integridad sexual de su hijo de cinco años. Me cuenta una historia de abuso aparentemente sufrido por Luna a través de la madre, pero para simplificarlo, cuando el psicópata te miente en una te miente en tres", expresó Fiz Chapero.

El abogado señaló que, en ese momento, le pidió el expediente de la denuncia penal que había hecho "para entender mejor lo que contaba", pero jamás se lo dio. "Él estaba enojado porque no le daban información sobre el avance de la presunta denuncia que había hecho", sostuvo. Y agregó: "No me pareció para nada verosímil lo que contaba. Para mí, es totalmente imputable. Se está haciendo pasar por loco".

Fiz Chapero recordó que en mayo Laurta lo llamó, primero desde Uruguay y, luego, desde la provincia de Córdoba, donde vivía su ex pareja y su hijo. Sobre cómo percibió su manera de accionar indicó que "tenía una idea totalmente equivocada de cómo sucedían las cosas" y que actuaba en consecuencia: "En su mente funcionaba su propio Código Penal".

Asimismo, el letrado dijo que Laurta no solo insistía con la denuncia por abuso sexual, también le comentó que su suegra le había usurpado unos terrenos. "Yo no le creí nada. Empezó a mezclar una cantidad de cosas y, por supuesto, cimentó todo este relato para ir acumulando lo que se podría decir prueba para un futuro", apuntó.

Pablo Laurta está detenido en una cárcel de Gualeguaychú por el crimen de Martín Palacio, pero espera ser trasladado en breve a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Mariel y Luna.