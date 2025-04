Horror en Córdoba: denunciaron dos casos de abuso sexual en el Hospital Rawson

La Justicia de Córdoba investiga una nueva denuncia por abuso sexual en el Hospital Rawson de la capital provincial. El caso, que involucra a una mujer de 36 años fallecida por meningitis en junio del año pasado, se suma a otra denuncia reciente ocurrida la semana pasada en la misma terapia intensiva del nosocomio.

Gustavo, padre de Débora Cardozo, rompió el silencio y relató el calvario que vivió su hija: a través de señas y garabatos desde su cama, le comunicó que fue abusada en tres ocasiones mientras estaba internada.

Según el testimonio de Gustavo, Débora ingresó al centro médico a principios de mayo de 2024. Su estado se complicó con una neumonía bilateral causada por un virus intrahospitalario, lo que llevó a su intubación y posterior traqueotomía. "El día 3 de junio de 2024, ella me manifiesta en una de las visitas que había sido abusada. No podía hablar, pero a través de señas, gestos y letras que escribía con su mano en la cama, fui armando la palabra en el celular. Formamos la palabra 'violación'", relató Gustavo.

El padre afirmó que su hija repitió la misma denuncia los días 5 y 7 de junio, mostrando "una carita de pánico" que lo marcó profundamente, mientras su salud se deterioraba y enfrentaba un peligro inminente de muerte. En un primer momento, el hombre confesó que no informó a las autoridades del hospital por temor. "No sabíamos qué hacer con mi ex esposa y los hermanos. Era tapar para limpiar pruebas", explicó a Cadena 3. Sin embargo, el 10 de junio y varios días de angustia, decidió presentar la denuncia ante la Justicia.

Débora murió el 22 de junio del año pasado. Exactamente dos meses después, falleció su hijo de 6 años a causa de un shock séptico, según les informaron en el Hospital de Niños. “Cuando murió su madre, él entró en pozo depresivo y nos decía que quería morirse para poder irse con su madre. Dos meses después falleció. Estamos destruidos. Todavía tengo rabia y dolor”, afirmó Gustavo.

La causa, que quedó en manos del fiscal Juan Ávila Echenique, derivó en una pericia forense y una autopsia que confirmaron que la joven fue violada. El caso cuenta con el respaldo legal del doctor Carlos Nayi, quien representa a la familia. Según Cardozo, la respuesta del hospital fue nula. "Ninguna autoridad se hizo presente. El director de la terapia intensiva me dijo que 'por qué no les había dicho' a ellos primero. Después de la denuncia, el trato hacia mí fue despectivo. Yo era el único que entraba a visitar a mi hija porque en terapia sólo puede ser una persona", reveló.

Denuncias de abuso en el Hospital Rawson: el caso de una mujer internada en el centro de salud

Este nuevo caso se suma a otro episodio denunciado la semana pasada por un hombre de 41 años, cuya esposa se encuentra internada desde hace unos 48 días con inflamación del cerebro en la unidad de terapia intensiva intermedia del Hospital Rawson.

La Policía informó que la mujer, de 34 años, quien padece lupus, "le escribió en un papel que un enfermero del turno de la noche abusaba sexualmente de ella". El hombre, quien habría mantenido "una discusión verbal" con la jefa del área del hospital, fue trasladado hasta la Unidad Judicial del Polo Integral de la Mujer para que realizara la denuncia correspondiente.

"Ayer por la tarde nos notifica la médica de guardia de la terapia intensiva que un familiar de una paciente le manifiesta haber sido abusada. Por lo tanto se da aviso a todas las autoridades, se pide un asesoramiento a las consignas policiales que estaban en el hospital, quienes le indican en ese momento al familiar que haga la denuncia en el Polo de la Mujer", contó Claudia Toledo, directora del Hospital Rawson.

En ese marco, Toledo confirmó que no apartaron a ninguna persona. “Lo que sí se ha hecho es implementar el protocolo de visita extendida. Con esta paciente lo que se implementó es quede un familiar más una consigna policial", señaló.

El secretario de Salud de la Provincia, Carlos Giordana, aseguró que "siempre se busca brindarle protección al paciente". "La información que dio para nosotros es significativa por eso en el acto se procede a la denuncia. Se acompañó a la familia. Después se verá si esto es así o no, pero la investigación nosotros la vamos a hacer", sostuvo el funcionario.