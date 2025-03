Córdoba: dictan prisión preventiva para la influencer libertaria acusada de liderar una estafa piramidal

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Candela Salazar, la influencer libertaria de 27 años acusada de liderar un esquema de estafas reiteradas vinculadas a inversiones falsas en criptomonedas. Según la investigación, actuaba con un cómplice, con quien ofrecían ganancias irreales desde 2022, que dejaron pérdidas de miles de dólares.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, tomó la decisión después de descubrir que las víctimas serían, al menos, 11 personas. Salazar, imputada del delito de estafas reiteradas, fue detenida el pasado 3 de diciembre cuando estaba por tomar un avión en el Aeropuerto de Córdoba Ambrosio Taravella, con destino a Buenos Aires.

Un hombre de su misma edad identificado como Nicolás Gionco también quedó imputado como partícipe necesario del presunto esquema Ponzi. Por el momento, no está bajo arresto. Cuando la detuvieron, se creía que eran cuatro las víctimas y que el dinero robado ascendía a los 23 mil dólares. Sin embargo, con el correr de estos meses, el número de damnificados casi que se triplicó, por lo que se supone que el botín obtenido también habría crecido -al menos- en esa misma proporción.

La estrategia con la que trabajaban ambos consistía en atraer inversionistas con la promesa de retornos extraordinarios de entre un 10% y un 12% mensual en dólares. La joven lo hacía a través de sus redes sociales: promocionaba estas oportunidades para sus seguidores como un “negocio único”. Mostraba viajes exóticos, autos de alta gama y un alto estilo de vida, lo que generaba credibilidad en su público.

Su cuenta de Instagram cuenta con más de 10 mil seguidores y era utilizada para vender servicios. Uno de ellos es un curso para monetizar redes sociales y hasta una capacitación de marketing para empezar un negocio. El costo del curso se podía financiar: 497 dólares en una cuota, 248.50 en dos o hasta 167 en tres. En su perfil, hacía una promesa clara: “Te ayudo a transformar tu vida por completo y convertirte en nómade digital”. De esta manera, mostraba en su perfil videos en los que se la ve desde varios lugares del mundo, con fondos paradisíacos y con mensajes de superación.

Al mejor estilo libertario, la modalidad utilizada no resultaba nueva, pero sí muy efectiva: pese a la propuesta atractiva, el rédito económico nunca llegó. Tras conocerse el arresto, el número de seguidores en la cuenta de Instagram se estancó, aunque llamativamente sigue activa. En ese contexto, las autoridades instan a quienes hayan sido afectados por este esquema a denunciarlo en la Unidad Judicial de Delitos Económicos. La colaboración de las víctimas será crucial para ampliar la investigación y condenar a los acusados.

Según registros de la AFIP, Salazar se dedicaba en los papeles a “la venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación” como “celulares, fax y de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos; equipos de telecomunicaciones en comercios especializados”.

No obstante, la detenida utilizaba Instagram y TikTok para engañar a las personas que creían en su mensaje. A su vez, tiene su propia página de internet donde da supuestos detalles de su vida, cómo llegó a convertirse en una "viajera exitosa" cuando apenas tenía 22 años y qué ofrece en el curso de casi 500 dólares.

“Mi nombre es Candela, soy una mujer apasionada que siempre tuvo una vida tranquila pero que en el 2020 con todo lo que estaba pasando yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Fiat (una empresa multinacional) gracias a la carrera universitaria que estudiaba, la verdad que fui afortunada, mi familia estaba contenta porque por fin había encontrado un trabajo en blanco”, cuenta la joven.

“Después de mucha búsqueda, te puedo decir que ¡por fin lo encontré! No te niego que tenía mucho miedo, pero honestamente, no tenía nada que perder, más bien, tenía un mundo que ganar. ¡Y menos mal que lo hice!. Encontré el mundo digital y empezando desde 0 sin saber nada, me enfoqué y di un cambio de 180 grados a mi vida”, relató.

Sin dar mayores especificaciones, aseguró que “se convirtió en una experta en Marketing Digital logrando crear una comunidad 100% orgánica” de más de 600 mil seguidores y “ganar más dinero del que jamás imaginé”.