No es el gimnasio: los 2 hábitos naturales que te ayudan a ser más feliz, según expertos.

Además de ir al gimnasio, hay dos hábitos completamente naturales que podés practicar todos los días para aumentar tus niveles de felicidad. Según expertos, estos hábitos aumentan la segregación de endorfinas en el cerebro, que son precisamente las hormonas encargadas de darnos una sensación de bienestar y plenitud, al mismo tiempo que disminuyen el cortisol, la hormona del estrés.

"Hacer ejercicio es una manera de lograr una liberación saludable de endorfinas, pero existen muchas otras formas de conseguirlo que también te darán un impulso en el ánimo”, explica la psicóloga clínica Dra. Erica Rozmid, en diálogo con Real Simple. “Aprovechá el potenciador natural del estado de ánimo de tu cerebro enfocándote en actividades que te hagan sentir bien", aconseja. Estos dos hábitos son muy fáciles de practicar todos los días.

2 formas de aumentar la felicidad naturalmente que no son ir al gimnasio

1. Baños o duchas de agua fría

“Cuando tu cuerpo se sumerge en agua fría, responde liberando endorfinas para aliviar la incomodidad o el dolor inicial. Como resultado, esta actividad de tres minutos mejora el ánimo y la concentración", dice la Dra. Rozmid. Podés hacerlo mientras te estés bañando.

Abrí un poquito la canilla fría y acostumbrate progresivamente al frío. "Un chorro rápido de agua fría en la ducha sacude al sistema nervioso, lo que provoca un efecto rebote de liberación de endorfinas una vez que el cuerpo se estabiliza”, suma la terapeuta Courtney Shrum.

2. Comer chocolate amargo

Generalmente, se cree que comer algo dulce nos hace más felices, pero no es así. De hecho, el cacao amargo sin azúcar es lo que nos hace segregar endorfinas, y además, es mucho más saludable.

"El cacao desencadena de manera natural la liberación de endorfinas y también aumenta la serotonina. Un pequeño trozo, tomado con intención, puede funcionar tanto como placer como apoyo químico", dice Shrum. Podés picar un poquito a la noche después de cenar o cuando lo prefieras.