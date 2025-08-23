La superverdura llena de vitaminas que previene que te enfermes, según nutricionistas.

Existe una verdura que está llena de vitaminas y minerales que ayudan a levantar las defensas, que según los nutricionistas, es ideal para comer durante el otoño y el invierno para prevenir enfermarse. Si te engripás muy seguido, quizás sea una buena idea incorporarla en tu dieta.

Esta verdura es la calabaza. Es muy versátil y se puede comer hervida, al horno, en puré, en sopa, o en formas más originales como en forma de milanesas o medallones, o bien en guisos. Además, es económica y rinde mucho. Podés cocinarla y guardarla en tu heladera para no olvidarte de consumirla en tus platos.

“La calabaza recibe mucha atención cada otoño por una buena razón. Recomiendo agregarla a tu dieta, especialmente cuando está en temporada, porque es una potencia nutricional y un ingrediente versátil para una amplia variedad de recetas”, dice Jamie Mok, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, en diálogo con Real Simple.

“Si tuviera que elegir un alimento de temporada para el otoño, sería la calabaza o la calabaza de invierno”, dice Federica Amati, nutricionista jefe en ZOE. Y explica que “son ricas en fibra, potasio, vitamina C y beta-caroteno, lo que apoya la salud ocular e inmune, además de económicas, versátiles y están ampliamente disponibles durante la temporada”.

La importancia de las semillas de calabaza

Si no te gusta la calabaza, te aburriste o te gustaría incorporarla de otras maneras, tené en cuenta que las semillas son muy importantes y están llenas de nutrientes. “No olvides las semillas, que están llenas de proteína, fibra, zinc, magnesio y grasas saludables”, dice Amati. Podés incluirlas en ensaladas, o bien en yogures como si fuese granola.

Además, el invierno es una oportunidad excelente para comer calabaza y sus semillas. “Los productos de temporada tienen más sabor y valor nutricional, vitaminas, minerales y antioxidantes. Al enfatizar ingredientes de temporada, diversificas naturalmente tu dieta y obtienes los beneficios de una mayor variedad de nutrientes”, cierra Mok.