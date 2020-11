Día Nacional del Donante de Sangre: Recomendaciones para donar

Cada 9 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Donante de Voluntario de Sangre en conmemoración de la primera transfusión realizada en la Argentina. Cómo hay que hacer para donar y que requisitos se deben cumplir.

En Argentina se necesitan más de 4 mil transferencias por día y ayudan a salvar miles de vidas cada año. Los componentes sanguíneos se necesitan en diversas situaciones que requieren la intervención médica, como accidentes, operaciones, transplantes de órganos, quemaduras graves o tratamientos de enfermedades.

Sin embargo, el nivel de donaciones anuales está muy por debajo del esperado. Las cifras oficiales señalan que apenas se llega a un 40% de donaciones voluntarias a nivel nacional. Esto sucede en parte por ciertos mitos y desinformaciones en torno a un proceso sencillo y que no nos causa ningún problema a futuro.

¿Cómo donar sangre?

De acuerdo con la web oficial del Estado, para donar sangre debes acercarte a un Centro de Donación con tu DNI. Allí se te informará sobre el proceso, los requisitos para realizar la extracción y los estudios que se realizarán a la sangre. En caso de tener dudas o no estar de acuerdo, podrás autoexcluirte y no donar.

Luego serás entrevistado por personal de salud para comprobar que estés en condiciones de donar. Toda la información brinda es confidencial. Se verificará el peso, la temperatura, el pulso y la presión arterial, además de tomarse muestras de tu sangre para controlar los glóbulos rojos. Antes de donar, se recomienda que estés descansado, te sientas en buenas condiciones de salud y desayunes o almuerces en forma habitual, sin ingerir alcohol.

La extracción dura entre 7 y 10 minutos en un ambiente seguro y con materiales descartables. En concreto, se te extraerá una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para los estudios. Tras el proceso, se te brindará un refrigerio que es importante que consumas para recuperar líquidos y azucar.

Se te entregará un certificado de donación y un formulario de autoexclusión para que expreses tu voluntad de que la muestra se descarte si no la considerás segura.

Se recomienda que durante las 6 horas posteriores no hagas esfuerzos ni cargues peso con el brazo para evitar hematomas; no hagas cambios bruscos de posición, ya que podrías tener sensación de mareo (si esto ocurre, acostate boca arriba y levantá ligeramente las piernas); no tomes alcohol; no fumes (sobre todo en las 2 primeras horas) y bebé abundante líquido (agua, jugos, leche).

Asimismo, si presentás vómitos, diarrea, fiebre u otro síntomas durante la semana posterior, es necesario que consultes con el centro de donación.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Para donar sangre debés cumplir con unos mínimos requisitos que se pueden consultar en la web oficial. Además, podés completar un testeo de forma virtual para asegurarte de que estás habilitado.

Requisitos para donar sangre