Consejo de oro para ser feliz: el hábito que no puede faltar en tu vida

Hay un hábito al alcance de todos que ayuda a sentirse feliz.

Un estudio dio a conocer qué habito cotidiano es fundamental para la felicidad y para la productividad de las personas. Se trata del orden en la casa, algo que parece básico pero que no se da en todos los hogares o no se realiza de la manera correcta para que las consecuencias a nivel anímico sean efectivas.

Cuanto mayor es el orden en la casa, más conexión con el sentimiento de bienestar armónico van a tener las personas que viven en ella. "Si hay orden y estructura en nuestro entorno exterior, puede ayudarnos a sentirnos más capaces de gestionar algunos de los estados y mundos emocionales internos", revela la experta en salud mental Danielle Roeske según citó el medio Trendencias.

Según un informe de IKEA, el 21 % de las personas se frustra al tener cosas en casa sin un lugar asignado. Aunque no todos reaccionan igual frente al desorden, la psicóloga Patricia Maguet -especialista en vínculos de pareja- asegura que el orden en el hogar tiene un efecto directo sobre el bienestar. De hecho, el estudio Hogares con Psicología, desarrollado junto al Consejo General de Psicología y la Psicofundación, sostiene que poner en orden la casa también contribuye a ordenar la mente.

Cómo ordenar la casa para ser más feliz y productivo