La causa y los tratamientos para la alopecia, la enfermedad que se convierte en un drama para muchísimas personas.

La alopecia areata es una enfermedad que afecta a los folículos pilosos. Los mismos son áreas de la piel en donde el cabello crece. La mayoría de las personas sufre la caída de pelo en forma de mechones. De este modo, diferentes secotres del cuero cabelludo quedan sin pelo, o con menos volumen. Es importante destacar que no es frecuente que esta enfermedad cause la pérdida total del cabello.

Puede pasar que el cabello crezca nuevamente, como también es probable que vuelva a caer. El pelo, cuando sufre de alopecia, se convierte en una incógnita en cuanto a su crecimiento o caída respecta. Puede que caiga más volumen y también puede que la pérdida del cabello se detenga.

Las posibles causas de la alopecia o caída del cabello

La caída del cabello se puede deber a cuestiones fisiológicas, pero también patológicas. Es posible, en tanto, que la alopecia se deba a falta de componentes nutricionales como las vitaminas, aminoácidos, oligoelementos o hierro.

En tanto, existe la chance de que la alopecia se deba a problemas metabólicos, como las enfermedades tiroideas u otros problemas de índole hormonal. Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos posibles para combatir esta enfermedad? Existen diferentes medicamentos y prácticas que pueden ayudar. En el caso de los fármacos, es menester destacar que los mismos deben ser autorizados por un médico especialista con un análisis de la situación previo.

Los tratamientos posibles para combatir la alopecia o caída de cabello

Minoxidil

Es un vasodilatador que se utiliza tanto en hombres como mujeres que sufren alopecia. El efecto puede observarse a los tres meses de comenzado el tratamiento y aplicando dos mililitros del producto al día. Según manifiesta la AEDV, la efectividad del Minioxidil oscila entre el 30% y 50& de los casos siempre y cuando no se abandone el hábito de aplicarlo.

Efectos segundarios del Minoxidil

Hipertricosis pasajera de las mejillas. Xerosis. Picor. Eritema. Dermatitis irritativa Mareos. Cefaleas. Mialgias.

Finasteride

Este sólo se emplea de forma oral en hombres o mujeres postmenopáusicas. Si se aplica en mujeres embarazadas o en edad fértil puede provocar un riesgo en el período de gestación. Este fármaco es utilizado por millones de pacientes desde hace de más de dos décadas.

Efectos secundarios del Finasteride

Disminución de la libido. Reducción del volumen de eyaculación. Disfunción eréctil (se da en el 1% de los casos).

Trasplante capilar

Consiste en colocar el pelo de una zona del cuero cabelludo que no tiene alopecia, llamada donante, en otra zona que no lo tiene. Esta última es la zona receptora. Tras el cambio, el pelo transplantado tendrá las características que ostentaba en su ubicación inicial. De esta forma, la alopecia no estará presente. Otros tratamientos posibles son los topicos (ácido retinoico y derivados imidazólicos) y los sistémicos (espironolactona y flutamida).