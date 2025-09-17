3 ideas de desayunos para niños: deliciosos, nutritivos y recomendados por pediatras.

Pensar ideas de desayunos para niños que sean nutritivos y a la vez ricos puede ser desafiante, especialmente cuando hay poco tiempo para preparar algo saludable. Sin embargo, hay muchas ideas de recetas saludables y ricas, ideales para los requerimientos nutricionales de los chicos, y muy fáciles de hacer, recomendados por pediatras y nutricionistas.

Muchas familias suelen optar por darles a los niños en el desayuno y en la merienda comidas que además de ser económicas, son fáciles de preparar, como tostadas de pan blanco con manteca, queso, azúcar y/o mermelada. Las galletitas de paquete también predominan en los desayunos de los niños. Sin embargo, los nutricionistas recomiendan llevar una alimentación variada y saludable, preferentemente con alimentos reales y los menos procesados posible.

La pediatra Lucía Galán (conocida en las redes como “Lucía Mi Pediatra”), explicó en diálogo con Diez Minutos que un desayuno saludable debe tener lácteo, cereal, fruta y grasas. Para niños, la fruta es mejor en trozos, “porque así tomarán mucha más fibra”. En cuanto a las grasas, recomienda “aceite de oliva en las tostadas, palta o unas nueces”. También aconseja dedicar al menos 15 o 20 minutos a desayunar en familia para crear el hábito.

Desayunos nutritivos y ricos para niños: qué incluir

Lácteos sin azúcares añadidos : leche, yogur natural, kéfir, queso de buena calidad.

Cereales integrales : pan integral, copos de avena, arroz, maíz, trigo, quinoa.

Grasas saludables : aceite de oliva, palta, nueces, almendras.

Proteínas de calidad : huevo, hummus, queso fresco o cottage.

Fruta entera, mejor que en jugos: si se hacen batidos, combinarlos con leche o yogur.

3 ideas de desayunos para niños, saludables y deliciosos

1. Broches de frutas

Los broches de frutas son una idea muy creativa para poner pedacitos de fruta cortada y que, visualmente, se ven muy atractivos para los niños. Solamente necesitás esos palitos de broche. Podés poner cualquier fruta: banana, manzana, frutilla, kiwi, mandarina, uvas o lo que más te guste. Además, es una forma bastante práctica para que coman.

Ideas de desayunos saludables para niños.

2. Pancakes de avena con frutas

Los pancakes son otra forma atractiva de conseguir que los niños coman saludable. Para hacerlos, mezclá en un bol un huevo, una taza de avena, un chorrito de leche, un chorrito de esencia de vainilla (opcional), endulzante a gusto, media cucharadita de polvo para hornear y mezclá muy bien. Te tiene que quedar una mezcla algo sólida. Llevá la mezcla a una sartén a fuego bajo hasta que se doren de los dos lados. Arriba, agregales la fruta que más te guste.

Ideas de desayunos saludables para niños.

3. Bowl de yogur con fruta y granola

Otro desayuno saludable, rico y refrescante para niños es el yogur. Es muy nutritivo y tiene bacterias benéficas para el intestino. Optá por yogures naturales sin azúcar y sin tantos aditivos. Podés prepararlo fácilmente y añadirle granola, avena y pedacitos de las frutas que quieras.