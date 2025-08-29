Chau huevos: 2 ideas de desayunos con más proteína, según nutricionistas.

Existen dos desayunos que tienen mucha más proteína que los huevos y que podés incorporar en las mañanas para aumentar tu ingesta de proteínas. Si ya te aburriste de desayunar huevos revueltos o bien querés otras alternativas para consumir proteína, estas ideas te van a servir mucho.

"Empezar el día con proteínas ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre, controlar los antojos de media mañana y mantenerte satisfecho por más tiempo”, dice Kaytee Hadley, MS, dietista-nutricionista registrada (RDN), dietista de medicina funcional y fundadora de Holistic Health and Wellness en Richmond, Virginia, en diálogo con Real Simple.

Y explica que “la proteína también activa la reparación y el mantenimiento muscular, lo cual es especialmente importante si eres una persona activa o si estás tratando de controlar tu peso”. Por esta razón, recomienda consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en el desayuno. Una porción de 100 gramos de huevos contiene 10,7 gramos de proteína, pero también existen otras opciones.

2 ideas de desayunos altos en proteínas que no son huevos

1. Pan de grano germinado con queso cottage

El pan germinado contiene 13,2 gramos de proteína. Es un tipo de pan se elabora con granos germinados en lugar de harina convencional. “El pan germinado ofrece nutrientes más biodisponibles y un poco más de proteína que el pan tradicional”, señala Hadley.

Podés combinarlo con queso cottage, que tiene 11,6 gramos de proteína. "El requesón es rico en proteínas y calcio, pero suele tener aún más proteínas por porción que el yogur griego. Además, el requesón es más bajo en carbohidratos, lo que lo convierte en una gran opción para quienes buscan más proteína sin la lactosa extra”, dice la experta.

2. Avena en grano con leche

La avena en grano contiene 12,5 gramos. La avena, en particular la avena cortada en acero, está llena de fibra y proteínas. Mejora la microbiota intestinal y mantiene niveles saludables de colesterol. Podés remojarla en leche durante la noche y luego comerla con frutas y/o granola o frutos secos. Queda delicioso y las posibilidades de combinaciones son infinitas.