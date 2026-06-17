Conmoción en Santiago del Estero: murió un adolescente tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol

Un adolescente de 14 años murió el martes por la tarde durante un partido de fútbol en la ciudad santiagueña de La Banda. Benjamín Valentín Donofrio, quien jugaba en las inferiores del Club Atlético Sarmiento de Santiago, recibió un pelotazo en el pecho y abdomen que desencadenó en una descompensación inmediata.

De acuerdo a la información policial, el adolescente, que vivía en la localidad de El Polear, estaba jugando un partido con amigos en una cancha ubicada en la calle 1 en el barrio Ampliación 1° de mayo cuando recibió el pelotazo que terminó siendo letal.

Tras enterarse del fallecimiento de Benjamín, las autoridades y toda la comunidad del Club Atlético Sarmiento publicaron un breve escrito para despedir al chico. "Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", subrayaron.

El mensaje de despedida estuvo acompañado de una fotografía de Benjamín en la que se lo puede ver junto a sus compañeros al lado del trofeo de un torneo.

Cómo ocurrió el hecho

Los testigos del hecho confirmaron a los efectivos policiales de la Comisaría Comunitaria Nº 12 -interviniente en el caso y que se hicieron presentes en el lugar- que Benjamín recibió un fuerte pelotazo y rápidamente se cayó al suelo.

Si bien logró levantarse, a los pocos segundos, volvió a desvanecerse luego de dar unos pocos pasos. Como el niño empezó a tener convulsiones, las personas mayores que se encontraban en el lugar llamaron a emergencias para que pudieran asistirlo.

Al llegar la ambulancia, un grupo de enfermeros lo trasladaron al centro de salud más cercano y allí le practicaron maniobras de RCP. Sin embargo, poco tiempo después, el joven sufrió un paro cardiorespiratorio.

La causa judicial

Debido a que las causas de muerte aún no están del todo claras, el caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Banda y Robles, a cargo de la fiscal Ximena Jerez. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal pidió tomar declaración a las personas que estaban en la cancha al momento del hecho y, por otro lado, solicitó preservar el cuerpo del joven para realizar una autopsia y conocer los motivos del fallecimiento. En este momento, los restos de Benjamín se encuentran en la morgue judicial a la espera de ser analizados por médicos forenses.