Fin de semana largo de 9 días en 2027: así podés conseguirlo con solo 3 días de vacaciones?

El calendario oficial de feriados para 2027 ya está disponible y trae buenas noticias para quienes buscan maximizar sus días de descanso. El Gobierno de Javier Milei confirmó las fechas que permitirán planificar escapadas largas y aprovechar al máximo los días libres.

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Uno de los primeros grandes fines de semana largos del año será en febrero, con los feriados nacionales de Carnaval que caerán el lunes 8 y martes 9. Esta combinación abre la posibilidad de disfrutar un descanso de nueve días consecutivos solicitando apenas tres días hábiles de vacaciones.

La clave está en pedir licencia los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de febrero. Así, sumando los fines de semana y los feriados, la estructura de descanso quedará así: 6 y 7 de febrero (sábado y domingo), 8 y 9 de febrero (feriados de Carnaval), 10, 11 y 12 de febrero (días de vacaciones solicitados) y 13 y 14 de febrero (fin de semana).

Este esquema resulta ideal para quienes tienen flexibilidad en sus licencias y desean aprovechar al máximo su tiempo libre sin comprometer muchos días laborales. Además, no será la única oportunidad del año para extender los descansos.

En marzo, otro fin de semana largo se perfila con fuerza gracias a la cercanía entre el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y la Semana Santa, que en 2027 caerá el jueves 25 y viernes 26. Con una estrategia similar de días libres intercalados, se podrá disfrutar de otro período prolongado de descanso.

Hay un grupo de feriados que permite armar una escapada de 9 días usando solo tres de vacaciones.

Estas fechas forman parte del esquema aprobado por el Ejecutivo para 2027, que invita a planificar con anticipación y sacar el máximo provecho a los feriados y los fines de semana. Así, el calendario laboral del próximo año promete ser atractivo para quienes buscan escapadas largas y quieren organizar sus vacaciones con inteligencia para descansar más sin perder tantos días de trabajo.

¿Es feriado el viernes 11 de septiembre 2026 en Argentina por el Día del Maestro? Qué dice el calendario oficial

El viernes 11 de septiembre de 2026 se conmemora en Argentina el Día del Maestro, una fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el 11 de septiembre de 1888. Sin embargo, que sea una jornada de celebración para la comunidad educativa no significa que sea un feriado nacional.

La duda vuelve a aparecer cada año entre quienes buscan saber si tendrán un día libre. La respuesta, de acuerdo con el calendario oficial de feriados de la República Argentina, es clara: el viernes 11 de septiembre no es feriado nacional. Por lo tanto, la fecha no genera un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores.