Orgullo nacional: qué ciudad argentina supero a las potencias y fue elegida como la mejor del mundo por miles de viajeros

La Ciudad de Buenos Aires tiene ahora un nuevo reconocimiento internacional por su atractivo en el rubro del turismo. La capital argentina fue elegida como la mejor ciudad del mundo para visitar en el 2026, según el ranking de los Wanderlust Reader Awards 2025 de la homónima revista británica especializada en viajes.

{{{htmlAmp}}}

El resultado se anunció durante una ceremonia en la National Gallery Londres y tuvo un condimento especial, ya que es la primera vez que Buenos Aires alcanza el primer lugar. En la edición anterior, la ciudad había quedado en el sexto puesto, por lo que el salto hasta la cima representa una mejora importante en la valoración internacional de Buenos Aires como destino.

En la votación participaron más de 200.000 lectores de distintos países, que evaluaron ciudades de todo el mundo. El reconocimiento coloca a Buenos Aires en el centro de la escena turística internacional y destaca hacia los ojos del mundo algunos de los atributos que históricamente la convirtieron en una de las ciudades más visitadas de Latinoamérica.

Tango, gastronomía y una ciudad que no duerme

Entre los aspectos que explican el reconocimiento está la hospitalidad de los porteños, el patrimonio arquitectónico, la oferta cultural y la vida nocturna. También valoraron la identidad propia de los distintos barrios y la posibilidad de encontrar propuestas diferentes durante todo el año.

El tango ocupa un lugar destacado, con un renovado interés por las milongas y las salas donde continúa vivas. A esto se le suma una escena gastronómica en constante expansión, impulsada por una nueva generación de chefs que entrecruzan tradición e innovación.

La oferta cultural también es uno de los grandes puntos fuertes de la Ciudad. Según los datos del medio británico, Buenos Aires cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, con una fuerte oferta de recorridos históricos, espectáculos, gastronomía y entretenimiento para coordinar en una misma visita.

Potenciar el turismo argentino

Desde Visit Buenos Aires, el organismo que se dedica a la promoción turística de la ciudad, celebraron el resultado y señalaron que este tipo de distinciones ayuda a mantener el interés de los visitantes internacionales. También ayuda a fortalecer la presencia de la capital argentina como destino turístico alrededor del mundo.

El ranking también dejó otros reconocimientos. Japón fue elegido como el país más atractivo del mundo, Italia se quedó con el primer lugar entre los destinos europeos y Estambul fue distinguida como la ciudad más deseada de Europa.

Para Buenos Aires, se trata de una oportunidad para seguir posicionándose entre los grandes destinos del planeta. Ahora, reconocida con el primer puesto entre las ciudades del mundo que vale la pena conocer.