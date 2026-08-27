Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina 2026: qué día cae en septiembre

El calendario de feriados nacionales de Argentina 2026 deja una particularidad para quienes esperan un nuevo día de descanso: septiembre no tendrá ningún feriado nacional. Después del feriado del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, habrá que esperar hasta octubre para volver a tener un feriado nacional.

La aclaración es importante porque durante septiembre sí existen días no laborables correspondientes a celebraciones religiosas, pero no deben confundirse con un feriado nacional. El calendario oficial contempla Rosh Hashaná e Iom Kipur para quienes profesan la religión judía, bajo las condiciones establecidas por la legislación argentina.

¿Hay feriados nacionales en septiembre de 2026?

No. Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales. El calendario oficial publicado por el Gobierno nacional no establece ningún feriado para ese mes.

El último feriado nacional previo a septiembre será el lunes 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer lunes, permitió formar un fin de semana largo de tres días, del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Por lo tanto, quienes estén buscando un nuevo feriado nacional durante septiembre deberán esperar: el próximo será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se trata de un feriado trasladable y en 2026 quedará ubicado en lunes.

Qué días no laborables hay en septiembre

Si bien no hay feriados nacionales, septiembre sí contempla días no laborables para la comunidad judía.

De acuerdo al calendario oficial, Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, se extiende desde el viernes 11 de septiembre al atardecer hasta el domingo 13 de septiembre. Además, Iom Kipur, el Día del Perdón, comienza el domingo 20 de septiembre al atardecer y finaliza el lunes 21 de septiembre al atardecer.

Calendario de feriados.

Estas fechas tienen un régimen diferente al de un feriado nacional y alcanzan a las personas que profesan la religión judía, de acuerdo con la Ley 27.399. Por eso, no implican un día de descanso general para todos los trabajadores del país.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable es relevante: no se trata de categorías equivalentes y sus efectos laborales tampoco son necesariamente los mismos.

Cuándo vuelven los fines de semana largos en 2026

El próximo feriado nacional después del receso de agosto será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, se formará un fin de semana largo de tres días, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

Después llegará noviembre. El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora originalmente el 20 de noviembre, será trasladado al lunes 23 de noviembre, por lo que también habrá un fin de semana largo de tres días.

En diciembre habrá dos oportunidades de descanso extendido. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María, generando un período de cuatro días. Más adelante, Navidad caerá el viernes 25 de diciembre y formará otro fin de semana largo.