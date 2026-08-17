Cuándo es el próximo feriado en Argentina tras el 17 de agosto 2026: la fecha confirmada por el gobierno de Milei

Tras el fin de semana largo por el 17 de agosto, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado de este 2026. Ya sea para planear una escapada o tener un descanso extra, la mayoría deberá esperar recién hasta octubre para otro asueto nacional.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina: la fecha confirmada

El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, por lo que se conoce como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Si bien es un asueto trasladable, este año se mantendrá en la fecha original porque logra formar un fin de semana largo, desde el sábado 10 hasta el lunes 12, lo que ayuda a fomentar el turismo regional y las diferentes actividades recreativas.

El feriado del 12 de octubre volvió a denominarse "Día de la Raza" por decisión de Milei

En realidad, el año pasado el gobierno de Javier Milei modificó el nombre de la fecha conmemorativa y retrocedió a la denominación que se usaba antes del 2010: "Día de la Raza". El cambio fue impulsado en 2025, que dio vuelta al Decreto 1584/10, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, que había eliminado el concepto de "raza" con el objetivo de promover una reflexión histórica y reconocer a los pueblos originarios del territorio argentino.

El cambio del Gobierno nacional fue interpretado el año pasado como un retroceso en materia de derechos y una señal de negacionismo a la diversidad de culturas que componen a la Argentina.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina?

La fecha hace referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Originalmente se llamaba "Día de la Raza", pero en 2010 el gobierno argentino cambió oficialmente el nombre mediante un decreto, buscando resignificar la fecha para reconocer y valorar la diversidad cultural del país, especialmente la de los pueblos originarios, en lugar de conmemorar únicamente la conquista europea.

Si bien Milei decidió el retroceso de volver a llamarlo "Día de la Raza", la fecha se considera un día para promover la importancia de proteger los derechos de los pueblos originarios y preservar las diferentes identidades culturales que habitan el país y se encontraban en el territorio incluso antes de la conquista española.

Cuántos feriados nacionales quedan en 2026: los próximos fines de semana largos

Después del fin de semana largo por el 12 de octubre, le quedan solo algunos fines de semana largos al año: